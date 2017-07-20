В Николаеве мошенники, представляясь губернатором Савченко, вымогают у предпринимателей деньги

В течение последних нескольких дней зафиксированы случаи, когда незнакомые люди звонят николаевским предпринимателям и горожанам от имени председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко, или же от имени его заместителей.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации, передает Шиповник.

Незнакомцы просят перевести средства на банковские карты и счета якобы для решения актуальных проблем общества области.

— Уважаемые граждане, Николаевская областная государственная администрация призывает не идти на поводу у мошенников! Никаких сборов средств от граждан на социально-экономические проекты не предвидится. В случае, если вам позвонили от имени руководства Николаевской ОГА просим сообщать об этом на горячую линию председателя облгосадминистрации Алексея Савченко по телефону — 0-800-502-191, или же обращаться в полицию по телефону 102, — призывают в ОГА.

Также, сообщается, что облгосадминистрация уже привлекла правоохранительные органы к отработке «фальшивых звонков» от имени руководства ОГА.