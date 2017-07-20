Судьба главы «Укрзализныци» решится через две недели

20.07.17 20:35Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Балчуна неоднократно обвиняли в непрофессионализме и медленном реформировании компании «Укрзализныци».

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывает, что отчет главы госкомпании «Укрзализныця» Войцеха Балчуна перед Кабинет министров Украины о его деятельности на посту главы госкомпании будет заслушан через две недели.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Я надеюсь, что в августе наконец-то будет заслушан отчет (Балчуна – ред), ведь следующий Кабмин будет через две недели. Пауза затянулась уже до неприличия», — сказал министр.

Также, он выразил надежду, что в ближайшее время руководство «Укрзализныци» будет сменено.

«И на этом нужно ставить точку, так как команда «Укрзализныци» точно нуждается в полной замене и новых решениях. Я надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Я считаю, что нынешняя команда не сделала ничего. Одно из топ-5 событий «Укрзализныци» — это выпуск приложения по продаже билетов для IPhone — считается огромной победой. Я думаю, что это должно быть не победой, а обыденностью», — сказал Омелян.

Напомним, Балчун был назначен на должность главы «Укрзализныци» по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года. С конца 2016 года Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании.

В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании «Укрзализныци» и деятельности ее руководителя Балчуна. Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении «Укрзализныци» непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов.

При этом Омелян настаивал на пересмотре решения правительства о выводе «Укрзализныци» из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.

В свою очередь, Гройсман предложил провести «авторитетный» аудит деятельности Балчуна на должности главы «Укрзализныци», по итогам которого принять соответствующие кадровые решения.

Балчун заявил, что в случае одобрения Кабинетом министров вопроса о продлении его контракта, готов продолжить работать на посту главы «Укрзализныци».

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