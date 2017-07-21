Попередження від Савченка: шахраї телефонують вже й від імені ОДА Останніми днями неймовірне пожвавлення спостерігається на шахрайському фронті. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко на своїй сторінці у Facebook: «Мабуть, раптова липнева спека так вплинула на шахраїв – останні три дні спостерігаємо неймовірне пожвавлення. Незнайомці телефонують миколаївцям від імені ОДА і вимагають гроші… Друзі, звертаю увагу, що відповідна інформація вже є у правоохоронців. Особисто долучив поліцію та з’ясовуємо деталі таких «дзвінків щастя». Якщо вам також зателефонували, якщо маєте якусь інформацію щодо цього – звертайтесь на мою гарячу лінію – 0-800-502-191, або до поліції – 102». Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама