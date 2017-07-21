07.07.17 11:143000
Попередження від Савченка: шахраї телефонують вже й від імені ОДА
|21.07.17 08:02
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Останніми днями неймовірне пожвавлення спостерігається на шахрайському фронті.
Останніми днями неймовірне пожвавлення спостерігається на шахрайському фронті.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко на своїй сторінці у Facebook:
«Мабуть, раптова липнева спека так вплинула на шахраїв – останні три дні спостерігаємо неймовірне пожвавлення.
Незнайомці телефонують миколаївцям від імені ОДА і вимагають гроші…
Друзі, звертаю увагу, що відповідна інформація вже є у правоохоронців. Особисто долучив поліцію та з’ясовуємо деталі таких «дзвінків щастя».
Якщо вам також зателефонували, якщо маєте якусь інформацію щодо цього – звертайтесь на мою гарячу лінію – 0-800-502-191, або до поліції – 102».