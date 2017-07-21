Попередження від Савченка: шахраї телефонують вже й від імені ОДА

21.07.17 08:02Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Останніми днями неймовірне пожвавлення спостерігається на шахрайському фронті.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко на своїй сторінці у Facebook:

«Мабуть, раптова липнева спека так вплинула на шахраїв – останні три дні спостерігаємо неймовірне пожвавлення.

Незнайомці телефонують миколаївцям від імені ОДА і вимагають гроші…

Друзі, звертаю увагу, що відповідна інформація вже є у правоохоронців. Особисто долучив поліцію та з’ясовуємо деталі таких «дзвінків щастя».

Якщо вам також зателефонували, якщо маєте якусь інформацію щодо цього – звертайтесь на мою гарячу лінію – 0-800-502-191, або до поліції – 102».

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