Курс валют на 21 июля: гривна укрепилась на две копейки

21.07.17 09:15Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Нацбанк повысил курс гривны, но в обменниках курс не изменился.

Нацбанк на 2 копейки повысил официальный курс гривны - до 25,92/$. На пятницу 21 июля установлен официальный курс на уровне:

100 долларов США – 2592.8333 гривны (-0,02);

100 евро – 2977.8690 гривны (-0,15);

10 российских рублей – 4.3885 гривны (+0,0009).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке по сравнению с предыдущим торговым днем понизился в покупке и продаже на четыре копейки – до 25,90-25,92.

Евровалюта поднялась в покупке на 5 копеек, а в продаже – на 6, до 29,93-29,96 гривен соответственно.

Курс российского рубля упал на 0,0013-0,0012, составив 0,4384-0,4391 гривен.

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