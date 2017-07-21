ВИДЕО: Не курите в салоне и приведите в порядок автобусы, - мэр Николаева обратился к «маршрутчикам»

21.07.17 10:23Сколько просмотров этой статьи27Сколько комментариев этой статьи0

Мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к водителям маршрутных такси и попросил их обеспечить нормальные пассажирские перевозки.

Об этом идет речь в новом выпуске программы «Скажите, пожалуйста».

  • Прошу их («маршрутчиков»), первое, не курить в салоне и на конечных остановках, чтобы в салоне не воняло куревом. Второе: одеваться, как это подобает людям, которые обслуживают других людей. Третье: не включать в салоне музыку. Привести в порядок состояние «маршруток», как внешнее, так и внутреннее, чтобы с потолка не капало, чтобы из пола не торчали трубы оторванного сидения, чтобы не стояла «запаска» в салоне… Соблюдайте правила дорожного движения. А в остальном я люблю и уважаю работников сферы перевозок, - сказал Сенкевич.

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