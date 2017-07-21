Украина увеличила экспорт товаров на четверть

За пять месяцев в ЕС поставили товары на $6,8 млрд.

За пять месяцев 2017 года общий экспорт украинских товаров составил $17,2 млрд , что на 25,9% больше по сравнению аналогичным периодом 2016 года.

Об этом сообщила замминистра экономики Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

"В ЕС мы экспортировали на сумму $6,8 млрд, что на 25,2% больше, чем за пять месяцев 2016 года. Создаем новые возможности для бизнеса на рынке ЕС", – добавила она.