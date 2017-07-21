Николаевский зоопарк открестился от связей с херсонским зооуголком

21.07.17 11:38Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня в Херсонском городском совете проходит заседание постоянной мандатной комиссии.

Среди вопросов, которые рассматривают депутаты – функционирование небезызвестного зооуголка в Гидропарке, который находится на содержании коммунального предприятия «Гарантия».

Как сообщил в Фейсбуке депутат Виталий Богданов, в частности, члены комиссии ознакомились с письмом, которое пришло в адрес главы общественной организации Натальи Вотеичкиной от директора Николаевского зоопарка Владимира Топчия.

В письме отмечается, что Николаевский зоопарк «никаких отношений с зоологическим объектом на Малом Потемкинском острове не имеет и не имел».

Ранее директор КП «Гарантия» Игорь Семенчев в одном из интервью заявил буквально следующее: «Было вскрытие специалистами ветеринарной службы Николаевского зоопарка». И добавил: «Я считаю, что мы поступили гуманно, применив эвтаназию после заключения сертифицированного врача из Николаевского зоопарка».

Также директор КП обвинил общественников, так называемых зоозащитников Херсона (в том числе – и Наталью Вотеичкину) в попытке рейдерского захвата зооуголка.

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