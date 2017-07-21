Украина опустилась на 14-е место в рейтинге мировых производителей стали

21.07.17 12:28Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

В июне 2017 года Украина выплавила 1,59 млн т стали, что стало 14-м по величине результатом в мире

В первом полугодии 2017 года мировая выплавка стали увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5%, до 836,026 млн. т, говорится в сообщении ассоциации Worldsteel.

При этом, в июне стальное производство в мире возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2%, до 141,046 млн. т, тогда как к маю снизилось на 1,6%.

Июньская загрузка метмощностей достигла 73,0%. Это на 1,4% выше по сравнению с июнем 2016 года. По сравнению с маем 2017 года этот показатель на 1,3% ниже.

Кроме того, согласно данным Worldsteel, в июне 2017 года Украина опустилась с 13-го на 14-е место в рейтинге мировых производителей стали, пропустив вперед Мексику.

В 2016 году мировая выплавка стали увеличилась по сравнению с 2015 годом на 0,8%, до 1 628,5 млн. т. Средняя загрузка мощностей по итогам года составила 69,3% по сравнению с 69,7% в 2015-м.

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