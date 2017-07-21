Подросток из Николаева нуждается в нашей помощи

21.07.17 12:10Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Николаевскому подростку, 16-летнему Виталию Бузнику нужна помощь в борьбе с последствиями тяжелой болезни. Информирует Любимый Николаев.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила жительница Николаева Ольга Уклеина.

Ранее издание сообщало о том, что николаевский подросток нуждается в помощи в борьбе с опухолью мозга. У ребенка была обнаружена опухоль головного мозга в конце марта 2016 года, в апреля была проведена операция по ее удалению в Институте нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова в Киеве. Сразу же после нее провели повторную операцию, после которой оказался в реанимации. После операции у Виталия Бузника, по словам его мамы, выявили ряд осложнений. В процессе лечения он прошел 33 сеанса лучевой терапии. После чего осложнение пошло на печень (токсический гепатит).

«Состояние Виталика остается неизменным: постоянные рвоты и головокружения, нужно лечить печень, болезнь может привезти к церозу. Также Виталику нужна реабилитация. Он как может старается, но без хороших специалистов ему не справится. Нужен хороший ЛФК реабилитолог. Мама с Виталиком, борятся как могут, но к сожалению зарплаты не хватает на лечение. Расходы идут на памперсы, лекарства (бетасерк, гептрал и урсофальк), МРТ каждые 3 месяца (6800 грн). Просим всех не равнодушных людей откликнуться на крик о помощи. Только благодаря вашему неравнодушию, Виталя смог пройти курс лечения. Впереди еще долгий путь, и ему очень нужна Ваша поддержка. Просим Вас, не оставляйте его на пол пути к выздоровлению», - обращается жительница Николаева.

Как можно помочь

Карта ПриватБанка 4731 2171 0927 2268 Наталья Анатольевна Бузник (мама) Ее мобильный номер телефона 093-334-08-50.

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