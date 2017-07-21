В ОХМАТДИТ для лікування онкохворих дітей поставили непридатних ліків на близько 10 млн грн

У рамках державних закупівель на ОХМАТДИТ надійшли ліки з коротким строком придатності для лікування онкохворих дітей.

На сьогоднішній день медикаменти на загальну суму близько 10 млн грн є непридатними для використання. Про це у коментарі УНН розповіла завідувач Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) ОХМАТДИТ Світлана Донська.

Як повідомила С.Донська, у карантині на складі в лікарні ОХМАТДИТ зберігається медикаментів для лікування онкохворих дітей на суму понад один мільйон гривень. Крім того, з лікарні вже забрали ліки на суму 8,6 млн грн, які були поставлені і у яких був короткий термін придатності і через це не могли бути використані за призначенням.

"На велику суму у нас на жаль згоріли медикаменти. Те, що у нас зараз у карантинній зоні на складі лікарні - це на понад 1 млн. Але у нас "Укрвакцина", за дорученням МОЗ України, забрала ліків більше ніж на 8,6 млн. Це було доручення МОЗ і ми передали їх з балансу на баланс. Це з серії баба з возу - кобилі легше, але куди дінуть ці медикаменти..." - зазначила С.Донська.

Вона пояснила, що поставлені ліки, які передані "Укрвакцині", також були з коротким терміном придатності і строк їх використання сплив наприкінці червня.

У медичному закладі пройшла перевірка прокуратури. За словами керівника Центру дитячої онкогематології, правоохоронцям була надана вся необхідна інформація: копії усіх документів щодо ліків, копії листів Міністерства охорони здоров’я та всі необхідні роз’яснення.

Всю інформацію, за словами керівника дитячого онкологічного центру, отримали контролюючі органи. І Рахункова палата, яка проводила аудит використання коштів, виділених на дитячу онкологію, також зацікавилась ситуацією з держзакупівлями ліків.