Миколаївський морський порт перевалив 7 млн. тонн вантажу

21.07.17 12:54Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

За підсумками 6 місяців і 20 днів 2017 року Миколаївський морський порт перевалив 7 млн. тонн вантажу. Повідомляє Без границ

Темпи роботи та об’єми вантажоперевалки у Миколаївському морському порту продовжують зростати. За 6 місяців і 20 днів 2017 року портом вже перевалено 7 млн. тонн вантажу, що на 337 тис. тонн бiльше показників за аналогічний період 2016 року. Із загального обсягу оброблених вантажів експортні становлять 96% (6,7 млн. тонн), імпортні – 4% (297 тис. тонн).

Найбільше перевалено: зерна – 3 млн тонн (43%), металу – 1,2 млн. тонн (17%), рослинної олії - 1,05 млн. тонн (15%), вугілля – 654 тис. тонн (9%), нафтопродуктів - 182 тис. тонн (3%) 914 тис. тон (13%) іншого. В 2017 році зросла кількість заходів в порт великотоннажних суден, що говорить про партнерство підприємства з крупними інвесторами. Окрім того, від початку року в Миколаївському морському порту число вагонів, що обслуговуються зросло з 65787 до 75544. Така висока результативність заслуга злагодженої роботи Миколаївської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України” (адміністрації Миколаївського морського порту), ДП "Миколаївський морський торговельний порт”, стивідорних компаній та портовиків. Це дозволило підприємству увійти до трійки найбільш перспективних та прибуткових портів України. За підсумками 6 місяців поточного року Миколаївський морський порт вже вкотре визнаний абсолютним лідером України з перевалки рослинної олії.

На сьогодні головним завданням для порту є підвищення конкурентоспроможності і подальше збільшення обсягів перевалки. За рахунок великих потужностей підприємства та проведених робіт з екплуатаційного днопоглиблення в порту в перспективі зацікавити до співпраці нових інвесторів. Дана позиція направлена на підтримку політики Мінінфраструктури. Виходячи з показників високої продуктивності, які з кожним разом продовжують зростати, можна сміливо стверджувати, що Миколаївський морський порт не стоїть на місці, а з впевненістю дивиться у майбутнє.

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