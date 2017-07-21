Пільговикам виділять 2 мільйони гривень на проїзд у миколаївському транспорті

21.07.17 13:39Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

З міського бюджету Миколаєва виділять додатково 2 мільйони гривень для компенсації пільгових перевезень.

Про це стало відомо в ході засідання міської комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді і спорту, повідомляє кореспондент «Миколаївскої правди».

До комісії звернулося керівництво ТОВ «Євротранстехсервіс» і попросило розглянути питання щодо виділення з міського бюджету додаткової суми в розмірі 2 мільйонів гривень для компенсації пільгових перевезень до кінця поточного року.

Варто відзначити, що це питання було одноголосно підтримано всіма членами депутатської комісії.

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