07.07.17 15:202320
Пільговикам виділять 2 мільйони гривень на проїзд у миколаївському транспорті
|21.07.17 13:39
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З міського бюджету Миколаєва виділять додатково 2 мільйони гривень для компенсації пільгових перевезень.
З міського бюджету Миколаєва виділять додатково 2 мільйони гривень для компенсації пільгових перевезень.
Про це стало відомо в ході засідання міської комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді і спорту, повідомляє кореспондент «Миколаївскої правди».
До комісії звернулося керівництво ТОВ «Євротранстехсервіс» і попросило розглянути питання щодо виділення з міського бюджету додаткової суми в розмірі 2 мільйонів гривень для компенсації пільгових перевезень до кінця поточного року.
Варто відзначити, що це питання було одноголосно підтримано всіма членами депутатської комісії.