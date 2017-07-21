В 2017 году Беларусь приобрела 95% всего экспортного картофеля из Украины

21.07.17 15:04Сколько просмотров этой статьи16Сколько комментариев этой статьи0

За I полугодие 2017 года Украина уже экспортировала на 68% больше картофеля, чем за весь прошлый год.

В январе–июне 2017 года Украина экспортировала 8,4 тыс. тонн картофеля на сумму $2,3 млн, большая часть которого была отправлена в Беларусь, сообщается на сайте Госфискальной службы Украины.

Как отмечает издание AgroTimes, этот показатель на 68% превышает объем всего экспорта картофеля из Украины в 2016 году, когда за границу было отправлено 5 тыс. тонн продукции на сумму $1,3 млн.

95% всего экспорта украинского картофеля в этом году купила Беларусь, 2,6% – Молдова. В прошлом году в Беларусь было продано 90,5% украинского картофеля. В 2016 году, как сообщается на сайте союза "Экономический дискуссионный клуб", Украина произвела 21,7 млн тонн картофеля, что на 4,4% выше, чем годом ранее.

По информации Евразийской экономической комиссии, Украина занимает четвертое место в мире по производству картофеля, уступая лишь Китаю, Индии и России. В рейтинге ЕЭС Беларусь с объемом производства 6,3 млн тонн занимает 10 место.

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