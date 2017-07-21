В Украине постепенно начали снижаться цены на капусту

21.07.17 15:38Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Производители белокочанной капусты в Украине вынуждены активно снижать цены. Об этом сообщают эксперты «АПК-Информ: овощи и фрукты».

Только с начала недели молодая капуста на украинском рынке подешевела на 25 – 33%. Сегодня фермеры Украины предлагают белокочанную капусту по 6 – 8 грн/кг, тогда как еще неделю назад цены на эту продукцию нередко доходили до 12 грн/кг.

По словам производителей, снижать цены они вынуждены, прежде всего, под давлением весьма сдержанного спроса.

Оптовые компании и розничные сети закупают капусту лишь небольшими партиями для текущих продаж, ссылаясь на низкую заинтересованность со стороны потребителей.

Тем не менее, сегодня цены на капусту в 5,3 – 6 раз превышают прошлогодние на аналогичный период и являются рекордными для второй половины июля.

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