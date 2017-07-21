«Возьми собаку на работу»: николаевцы рабочий день провели с домашними любимцами

21.07.17 18:33Сколько просмотров этой статьи32Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 21 июля, практически во всем мире проходит акция «Возьми собаку на работу». Ее суть заключается в том, чтобы в этот день не оставлять своего четвероногого друга дома, а привести в офис. В Украине подобная инициатива поддерживается пятый год подряд.

В этом году и николаевцы подключились к акции, взяв своих собак на работу. Об этом собщает Свідок.info.

Коллеги хозяев животных отмечают, что домашние любимцы рабочему процессу вовсе не мешают, а, наоборот, помогают снять стресс и дарят хорошее настроение.

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