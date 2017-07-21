Миколаївські судді один за одним ідуть у відставку, щоб не судити свого колегу

21.07.17 20:00Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

За інформацією «Центру протидії корупції», двоє суддів, яким випало розглядати справу судді Олексія Бурана, заявили про те, що йдуть у відставку

«Вчора повинно було відбуватися засідання, але воно не відбулось за голосуванням судді Кузьменко. Даний суддя був визначений автоматично перед тим, як попередній Андрощук пішов у відставку. Одна з причин рішення Кузьменка піти у відставку — те що він не вбачає можливості чинення правосуддя. Також він сказав, після того, як він піде у відставку у даному судді залишиться лише 4 судді. Тому це суттєве затягування, оскільки кожне чергове засідання буде назначатися кожних 2 місяці. Суддя сказав, що подав у відставку до того, як йому назначили цю справу», — прокоментував Громадському радіо юрист «Центру Протидії корупції» Віталій Цокур.

Нагадаю, суддю Олексія Бурана НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює в отриманні хабара в розмірі 500 тисяч гривень. За інформацією НАБУ, в кінці березня під час обшуків в будинку суддя відстрілювався від детективів бюро, біг, але пізніше його затримали.

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