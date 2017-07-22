Моніторинг ІМІ: найбільше джинси — у Миколаєві, найбільший джинсовик — місцева влада Дніпра

22.07.17 10:28Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Найвищий рівень джинси зафіксовано у друкованих виданнях Миколаєва — в середньому 15% від загальної кількості матеріалів, у Дніпрі та Харкові — по 8% матеріалів.

Серед онлайн-ЗМІ антилідером виявились ЗМІ Дніпра — 8% матеріалів містили в собі ознаки замовлення.

Такі результати моніторингу кількості замовних матеріалів у друкованих та онлайн-ЗМІ у 10 регіонах України (Запоріжжя, Ужгород, Одеса, Дніпро, Миколаїв, Херсон, Луцьк, Полтава, Львів, Харків), що провів Інститут масової інформації, повідомляє Миколаївська правда.

Середній рівень джинси в регіональних друкованих ЗМІ в середньому за півроку склав 6%, а в онлайн-ЗМІ — 3% від загальної кількості матеріалів. Найменше таких матеріалів у Львові (2% у друкованих та 1% в інтернет-ЗМІ).

Найактивнішими замовниками джинси в регіонах є місцеві чиновники та політики.

ІМІ порівняв між собою кількість прихованого піару у регіональних ЗМІ на користь місцевої влади у різних регіонах. Так, серед ОДА найбільше піариться Дніпропетровська на чолі з Валентином Резніченко, на другому місці — Запорізька ОДА та її очільник Костянтин Бриль, а третє місце розділили Харківська ОДА та її голова Юлія Світлична з Полтавською ОДА та її головою Валерієм Головко.

Що стосується замовних матеріалів на користь міських рад та міських голів — найактивніше джинсує Дніпровська міська рада та її голова Борис Філатов, на другому місці — Харківська міська рада, на третьому місці — міський голова Полтави Олександр Мамай та Полтавська міська рада.

Матеріали на користь народного депутата від “Опозиційного блоку” Олександра Вілкула зустрічаються у ЗМІ Запоріжжя, Одеси, Дніпра, Миколаєва та Полтави.

З політичних гравців загальноукраїнського рівня зустрічаються партії “Опозиційний блок” (у ЗМІ Дніпра, Миколаєва, Харкова, Полтави, Запоріжжя), партія “Відродження” (у ЗМІ Запоріжжя, Харкова), “Радикальна партія” та її очільник Олег Ляшко (у ЗМІ Запоріжжя, Луцька), партія “Наш край” (Миколаїв).

Додамо, що у червні-липні 2017 року зафіксовано зростання рівня джинси, особливо політичної.

Співвідношення політичної та комерційної джинси в середньому за 6 місяців склало 65% політичної на 45% комерційної в друкованих ЗМІ та 50% — 50% в онлайн-ЗМІ.

Моніторинг провели у місцевих ЗМІ десяти регіонів — Запоріжжя, Ужгород, Одеса, Дніпро, Миколаїв, Херсон, Луцьк, Полтава, Львів, Харків — протягом шести місяців 2017 року (січень, лютий, березень, квітень, червень та липень). До моніторингу включались по два інтернет-видання та два друкованих видання з кожного регіону. Кожного місяця моніторились усі випуски газет за тиждень та всі матеріали зі стрічки новин інтернет-видань за тиждень.

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