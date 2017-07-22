Николаевские портовики просят Гройсмана сохранить больницу, где хотят создать Центр реабилитации участников АТО

22.07.17 11:56Сколько просмотров этой статьи23Сколько комментариев этой статьи0

Профсоюз Николаевского морского порта просит премьер-министра Владимира Гройсмана заступиться за медицинский центр, чтобы сохранить его за портовиками, вместо передачи на баланс области.

Об этом идет речь в обращении, опубликованном в «Фейсбук», передаёт Мой город.

Отметим, что медицинский центр портовиков предлагают передать области, чтобы там создать центр реабилитации участников АТО. По словам вице-губернатора Виталия Киндратива, там выполнен капремонт, обновлено оборудование и больница является хорошим диагностическим центром.

В обращении профсоюза порта идет речь о том, что по отраслевому соглашению запрещено изменения форм собственности объектов социально-культурного и медицинского назначения без согласования с трудовым коллективом. По словам портовиков, в медцентре обслуживается 2 тысячи работников и еще 1 тысяча ветеранов порта. По их мнению, передача медцентра вызовет социальное напряжение в коллективе.

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