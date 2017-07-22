Депутат облсовета выразил свое мнение по поводу ремонта трассы Н-11

22.07.17 12:32Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь зафиксировал, что при ремонте трассы Н-11 «Николаев-Днепр» на участке между Новым Бугом и Казанкой используют некачественную щебеночно-песчаную смесь.

Об этом сообщает "Маю право".

Об этом он написал у себя на странице в социальной сети Facebook.

«Неделю назад зафиксировал совершенно разные виды щебеночно-песчаной смеси. Заинтересовался, провел определенные действия и обнаружил – фото и видео прилагаю. Основной поставщик щебеночно-песчаной смеси – ООО «София Гранит». Некачественный материал, который смешивается со щебнем, находится на заброшенном карьере в селе Антоновка Новобугского района. Любой хороший хозяин из Новобужья годами его не брал себе на строительные работы. Там значительные примеси глины и земли. А здесь пригодился. Вот так, халявное трансформируется в деньги. А КАЧЕСТВО?!» - возмутился депутат.

Как отметил Бондарь в комментарии «Преступности.НЕТ», после первой фиксации явного нарушения фирма-поставщик смеси некоторое время поставляла качественный материал, но в пятницу он снова обнаружил ту же «гадость» на дороге.

"Это завтрашний день, мы зарываем кучу денег, списываем кучу денег, а качества не получаем", - сказал он.

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