Українців під страхом штрафу змусять захищатися від вірусів

22.07.17 13:03Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Днями народним депутатам надали для ознайомлення новий законопроект (№6711) про введення адмінвідповідальності за недотримання правил кібербезпеки.

В теорії законопроект повинен торкнутися, в основному, держслужбовців, але відповідальність можуть нести і посадові особи підприємств і організацій незалежно від форм власності.

Як розповів глава Інтернет асоціації України Олександр Федієнко, виходячи з тексту законопроекту, ініціатива швидше за все торкнеться тих приватних підприємств, які виконують роботи для державного сектору.

Так чи інакше, в разі прийняття документа, в Україні фактично введуть новий вид адміністративної відповідальності, а значить, не за горами нові перевірки і нові штрафи.

Невиконання вимог законодавства в інформнебезпеці на підприємстві буде загрожувати штрафом від 850 до 1700 грн. За повторне порушення протягом року доведеться заплатити вже більше – від 1700 до 2550 грн.

На думку експертів, наявність відповідальності, хоч і адміністративної, має змусити українських держслужбовців і всіх, хто має безпосередній стосунок до інформаційних баз, краще стежити за їх безпекою і не допускати таких ситуацій, як під час останньої кібератаки.

Разом з цим, на тлі останньої кібератаки, шанси прийняття даної ініціативи досить великі, незважаючи на її недосконалість, вважають експерти.

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