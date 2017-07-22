Отдых в паре со ржавчиной

22.07.17 13:16Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Несмотря ни на какую политику и финансовые трудности, люди стремятся съездить на отдых хотя бы на какую-то неделю поближе к морю. Только вот удручает то, что им подсовывают.

На этой неделе сразу двое читателей «Новостного Николаева» прислали свои отзывы о том, как они побывали у моря с семьями. Эти отзывы оказались удивительно похожими по смыслу и содержанию

Владимир:

«Я, жена и пятелетний ребёнок отправились в Очаков. Мы не любители баз, поэтому подыскали частника, сдающего двухкомнатную квартиру. На фото всё вроде смотрелось более-менее прилично. Смущало разве что отсутствие фоток санузла, но мы не придали этому особого значения.

Плюсы:

изначально тактичные хозяева, близость к АТБ, новая детская площадка, уютная планировка, доступная цена.

Минусы:

А вот минусов навалом. В квартире отсутствуют самые обычные для любого жилья вещи. Понятное дело, что на стиль евро никто рассчитывать не будет за 150 грн в сутки. Однако можно было позаботиться хоть как-то о комфорте клиентов! Замки на обеих дверях закрываются непросто. Во всех комнатах, включая кухню, низко висят люстры. Человек с ростом хотя бы 177 см будет постоянно от них уворачиваться или же сталкиваться с ними. Их конструкции предусматривают укорочение, но хозяевам недосуг.

Телевизор, похоже, самого первого поколения после советских - включается и выключается довольно специфически, приходится учиться. Часто на нём можно увидеть замечательные застывшие картинки с подписью "нет сигнала". Каналы только стандартные кабельные, то есть, по сути, смотреть там нечего.

Сеток от комаров на окнах нет - есть только тюль с большими дырками, прикреплённая к балконной двери. Кровать в большой комнате имеет особенность - приподнятую часть. Опустить её невозможно. Получается, вы либо спите с приподнятыми головами и плечами, либо с ногами в таком же положении. В обоих случаях боль в позвоночнике наутро вам обеспечена.

В квартире напрочь отсутствуют какие-либо шпингалеты или хотя бы крючки. Дамы! А специально для вас поставлены аж 2 зеркала. Но туда можно "поместить" только лицо, и то с трудом. Вы не сможете увидеть себя даже по пояс. Одно зеркало в коридоре, другое - в ванной комнате. А это - вообще отдельная история. Там вас ждёт "живая" ванна, которая ходит ходуном. На ней - огромные и многочисленные следы ржавчины. Также там есть 2 верёвки для белья, которые будут висеть у вас над головой во время купания и которые более логично было бы переместить на балкон. Занавеску не ищите - не найдёте. И, конечно, жемчужина: насквозь проржавевший, дешёвый, протекающий и отвратно работающий смеситель с маленьким напором даже во время подачи водопроводной воды. Если вы пожалуетесь на это, то кран вам заменят. Ровно на такой же. Регулировка воды и переключение между горячей-холодной доставит вам массу "удовольствия" своей непредсказуемостью.

В туалете вас ждут и другие сюрпризы. Держателя для бумаги там нет. Вставая с унитаза, можно стукнуться головой об отделение с водяной бочкой. Сидушка не прикручена. То есть, вы должны будете каждый раз проявлять весь свой талант настройщика.

Самое современное, что есть в квартире, это роутер для Wi-Fi. Но и тут не без казусов. Во-первых, скорость интернета - как у черепахи. А во-вторых, этот самый роутер будет давать вашему ноуту сеть, когда вы предварительно подключите к сети свой мобильник. На кухне не хватает утвари. Кастрюль мало, у одной из них ручка крутится на все 360 градусов. Тёрки или мясорубки даже старого образца вы тоже не обнаружите. Рюмок или бокалов тоже нет.

И наконец, случись с вами нечто страшное и непредвиденное, и вы экстренно засобираетесь домой раньше заведомо оплаченного срока, ДЕНЕГ ВАМ НЕ ВЕРНУТ. Предлог при этом будет назван феерический: дескать, хозяева копят на ремонт этого "чудесного места". Это вместо того, чтобы просто подумать хорошенько и навести элементарный порядок, потратив при этом смешную, особенно по нынешним временам, сумму. Это жлобство со стороны хозяев!» Инга:

«Решили выехать на 3 дня в Черноморку. Там всё-таки море больше похоже на настоящее, и вода почище. Устроились в люксе одной из баз. Всё бы ничего, но только люксом это назвать ну никак язык не поворачивается! Комната и ванная просторны, кровати не с рабицей, горячая вода действительно доступна круглосуточно.

«Всё по-европейски!», - сказал хозяйка базы, заселяя нас.

При этом:

  • холодильник «Аист», от звуков которого все три дня наша семья каждый раз вздрагивала и просыпалась ночью;
  • маленький телевизор, к которому подсоединён какой-то усилитель, но он всё равно показывал только 2 канала с жутким «снегом» в чёрно-белом варианте;
  • микроволновки и хотя бы пары чашек нет;
  • ванная комната похожа на одноместную камеру заключения: страшного вида стены, унитаз старого образца, наспех приклеенные полочки, кабинка в виде большой мойки с занавеской, ржавая и постоянно сочащаяся сантехника (пообещавший исправить её местный завхоз так и не явился);
  • Wi-Fi отсутствует;
  • в номере была куча комаров, которых пришлось истреблять самостоятельно.

Пока отдыхали, думали, что в других номерах (нелюксах), наверно, совсем всё плохо. А потом разговорились случайно с соседями, и они показали нам свой номер. Знаете, в чём отличие? В отсутствии душевой и чуть меньшем размере комнаты. Спрашивается тогда: на кой вы вот ЭТО называете люксами и дерёте за них по 700 грн в сутки? Это как бомж, набрызганный хорошими духами или подделанная под известный бренд вещь»

…Точные адреса я указывать не стану, хотя они и были указаны авторами. Сначала хотела это сделать, но потом поняла, что особого проку в том не будет – ведь на сегодняшний день почти ВСЕ в пределах Николаевской области «кормят» людей отдыхом вот в таких европейских люксах со ржавыми смесителями.

Конечно, владельцы баз и квартир под съём хором на это «запоют», что нет средств для ремонта, модернизации, наследие тяжёлых режимов, и вообще, мол, езжайте тогда по своим Турциям. Но это всё от лукавого. Просто потому, что не надо тогда пудрить людям мозги. Не надо выдавать такие помещения с условиями, с трудом дотягивающими до среднего уровня, за фешенебельные апартаменты!

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