Мер пояснив причини, чому стан доріг у центрі міста жахливий

При цьому мер Миколаєва визнав той факт, що стан деяких вулиць в центрі міста — жахливий.

«Останнім часом дуже часто чую питання про стан вулиці Адмірала Макарова. Справді, стан деяких вулиць в центрі міста жахливий, пише Олександр Сєнкевич на своїй сторінці у Facebook. — Пов’язано це не з тим, що ми не хочемо їх капітально ремонтувати або не бачимо їх стан, а з тим, що ремонтуючи їх, ми будемо викидати гроші місцевого бюджета «на вітер».

Так, під вулицею Московською по всій довжині знаходяться мережі ПАТ «ТЕЦ», які років 15 тому вже потрібно було замінити, проте щороку ТЕЦ її копає в п’яти місцях и ставить численні латки.

Вже звернувся офіційно та публічно до ТЕЦ з вимогою замінити мережі. Відповіді — нуль!

Під вулицею Адмірала Макарова по всій довжині знаходиться каналізаційний колектор діаметром від 600 до 300 мм, який закінчив своє нормативне життя 25 років тому. Сьогодні ми отримуємо численні провали цього колектора і камер щомісяця.

На щастя, колектор знаходиться на балансі КП «Миколаївводоканал», яке зараз впроваджує великий інвестиційний проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв», який фінансується Європейським Інвестиційним Банком.

На сьогодні в рамках інвестиційного проекту від Європейського Інвестиційного Банку було відіграно тендер на заміну трьох міських колекторів: по вулиці Адмірала Макарова (діам. 300-600 мм), вулиці Мала Морська (діам. 600-800мм) та Скороходова (діам. 1200 мм).

21 липня цього року було отримано погодження від Європейського Інвестиційного Банку щодо заключення контракту з переможцем вищезазначеного тендеру. Найближчим часом буде підписано контракт з компанією «КСМ-ГРУП» (Україна) і, дуже сподіваюсь, що у вересні ми почнемо роботи.

Тим часом, в понеділок надам розпорядження щодо термінового, аварійного «ямкового» ремонту вулиці».