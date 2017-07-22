Бизнес в Украине набирается оптимизма

Большинство украинцев ожидает улучшения финансово-экономического состояния своих предприятий.

Ранее Domik.ua сообщал о том, что бизнес-среда в Украине становится более прогнозированной для инвесторов.

Индекс деловых ожиданий предприятий Украины во втором квартале повысился до 114,3% с 113,3% и 108,7% в двух предыдущих кварталах. Но следует учитывать, что опрос проводился до июньской кибератаки, от которой бизнес многих компаний существенно пострадал.

Респонденты ожидают ускорения роста объемов производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев – баланс ожиданий составляет 14,2% (в I квартале было 6,1%). Рост объемов ожидают предприятия всех основных видов деятельности (кроме добывающей промышленности) и всех размеров. Однако доля ожидающих роста уменьшилась на 10,3 п. п.

Оптимисты представляют восемь регионов страны, больше всего их во Львовской и Хмельницкой областях. Спад больше всего ожидают в Одесской и Волынской областях.

Экономическая активность. Индекс деловых ожиданий (ИДО) повысился до 114,3% (в I кв. – 113,3%). Третий квартал подряд оживление деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности. Самые оптимистичные прогнозы у предприятий сельского хозяйства (ИДО – 120,6%), торговле (118,8%) и перерабатывающей промышленности (118,3%).

Повысились оценки относительно будущих инвестиционных расходов, финансово-экономического состояния предприятий, а также количества работников. Высокими остаются оценки относительно роста общих объемов реализации продукции и инвестиционных расходов на приобретение машин, оборудования и инвентаря. Увеличение количества работников на своих предприятиях респонденты ожидают второй квартал подряд.

Оживление экономической активности ожидают респонденты в 20 регионах. Самые высокие ожидания у респондентов Винницкой (ИДО – 131,8%) и Львовской (131,0%) областей. Спад экономической активности своих предприятий прогнозируют только респонденты Житомирской (ИДО – 98%) и Днепропетровской (99%) областей.

Ожидания по росту расходов на единицу продукции снизились, баланс ответов – 55,8% (в I кв. – 63,5%). Самые высокие ожидания у респондентов строительства (78,6%), у крупных предприятий (61,4%) и у предприятий, осуществляющих только импортные операции (63,8%), по регионам – у предприятий Хмельницкой области (94,4%).

Инфляционные ожидания- ожидается рост потребительских цен на 9,9% (в I кв. – 15,6%).Доля респондентов, которые прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 9,0% или снизится, составляет 4,8%.

Основной фактор влияния на рост цен – затраты на производство (70,5%).Впервые с I кв. 2014 г. влияние курсового фактора опустилось в ренкингефакторов на второе место – это стало следствием относительной стабилизации курса. Заметно ослабло влияние налоговых изменений.Меньше всего на индекс потребительских цен будет влиять динамика предложения денег в экономике. Существенно выросли опасения, что рост социальных расходов бюджета приведет к росту инфляции.

Курс гривни. Большинство респондентов (57,8%) прогнозирует, что обменный курс в следующие 12 месяцев будет в пределах 26-29 грн./долл. (в I кв. таких было 36,6%). Ожидаемое среднее значение курса – 28,68 грн. (в I кв. – 29,44 грн.).Доля респондентов, которые думают, что курс останется без изменений или гривня подорожает, выросла почти вдвое – до 24,6% (в I кв. – 13,5%).

Следует сказать, что в период проведения опроса средневзвешенный курс на межбанке был в среднем 26,33 грн., а ежедневные колебания не превышали 1,3% от среднего значения (в I кв. – соответственно 27,06 грн. и 1,2%).

Состояние предприятий. Респонденты положительно оценивают текущее финансово-экономическое состояние своих предприятий четвертый квартал подряд. Баланс ответов повысился до 6,1% (в I кв. – 2,3%).Положительно оценили свое положение респондентыпредприятий сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли. По регионам – предприятия из 17 областей, выше всего – в Черновицкой и Ровенской областях.Самыми низкими являются оценки предприятий энерго- и водоснабжения, транспорта и связи, по регионам – в Запорожской и Харьковской областях.

Респонденты ожидают улучшения финансово экономического состояния своих предприятий – баланс ожиданий вырос до 17,6% (в I кв. – 15,2%). Самые высокие ожидания у предприятий торговли (баланс 28,3%), самые низкие –в добывающей промышленности (4,8%).

Предприятия пятый квартал подряд высоко оценивают перспективы роста объемов реализации продукции, хотя их оптимизм немного уменьшился: баланс ожиданий – 25,2% (в I кв. – 27,7%).Самые высокие оценки – у предприятий сельского хозяйства и торговли (балансы ответов – 40,0% и 33,3%). Уровень остатков готовой продукции респонденты продолжают оценивать, как ниже, чем нормальный. Отрицательный баланс оценок увеличился до "минус" 14,3% (в I кв. – "минус" 6,5%), он достиг самого низкого уровня за весь период опросов.

Отмечено уменьшение ресурсов производственных мощностей – баланс оценок снизился до 1,1% (в I кв. – 3.1%). Доля респондентов, которые могут удовлетворить неожиданное увеличение спроса работая не на полную мощность, уменьшилась до 24,7% (в I кв. – 26,2%).Наибольшие резервы производственных мощностей у предприятий энерго- и водоснабжения.Наибольший дефицит свободных производственных мощностей – у респондентов сельского хозяйства.

Усилились ожидания относительно увеличения количества работников на предприятиях в следующие 12 месяцев – баланс ожиданий повысился до 2,3% (в I кв. – 1,8%).Увеличение количества работников ожидается на предприятиях строительства, перерабатывающей промышленности и торговли, по регионам – в 11 областях, больше всего – в Винницкой.Не ожидается изменений количества работников на предприятиях сельского хозяйства.

Инвестиционные ожидания. Сохраняются позитивные ожидания по объемам будущих инвестиций. Повысились ожидания по росту расходов на машины, оборудование и инвентарь в последующие 12 месяцев: баланс ответов – 18,7% (в I кв. – 15,5%).Также ожидается увеличение инвестиционных расходов на проведение строительных работ: баланс ответов – 7,8% (в I кв. – 6,2%).

Увеличение объема инвестиций на машины, оборудование и инвентарь прогнозируют респонденты всех видов экономической деятельности, больше всего – предприятия транспорта и связи (баланс– 33,8%). Самые высокие ожидания роста инвестиций на выполнение строительных работ, как и в предыдущем квартале, – у предприятий энерго- и водоснабжения (баланс – 34,4%).

Продолжится увеличение объемов иностранных инвестиций – баланс ответов – 10,3% (в I кв. – 6,0%). Доля респондентов, которые в следующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, составляет 23,7% (в I кв. – 22,4%).

Производство. Самые важные факторы, ограничивающие способность предприятий увеличивать производство, – слишком высокие цены на энергоносители, а также сырье и материалы.Существенно снизились оценки негативного влияния на производство курсового фактора. При этом нужно отметить, что заметно выросли оценки важности таких факторов, как ограниченность производственных мощностей и трудности получения кредитов.

Респонденты второй квартал подряд снижают свои оценки по росту цен как на покупные товары и услуги, так и на продукцию собственного производства в следующие 12 месяцев: балансы ответов 84,7 и 58,8% (в I кв. – 91,3 и 69,6% соответственно).Самые высокие ожидания по росту цен как на покупную продукцию, так и на продукцию собственного производства у предприятий строительства, а также энерго- и водоснабжения.

Больше всего подорожание продукции собственного производства будут влиять цены на энергоносители, сырье и материалы. Снизились оценки влияния курсового фактора.Наименьшее влияние на отпускные цены, как и в предыдущем квартале, будет осуществлять уровень ставки по кредитам.

Оплата труда. Ожидания по увеличению предстоящих расходов на оплату труда одного наемного работника ослабли – баланс ответов – 60,2% (в I кв. – 68,1%). Самые низкие ожидания по видам экономической деятельности – у предприятий добывающей;по размеру – у малых предприятий;по направлению деятельности – у предприятий, не осуществляющих экспортные и импортные операции;по регионам – у предприятий Черновицкой области.Самые высокие ожиданияу предприятий сельского хозяйства и у предприятий, осуществляющих только экспортные операции.

Финансы. Респонденты третий квартал подряд повышают свои ожидания по росту потребности в заемных средствах в ближайшее время: баланс ответов – 38,5% (в I кв. – 36,7%).Наибольшая потребность в заимствованиях – у предприятий строительства (баланс ответов – 61,5%); по размеру – у крупных предприятий (41,9%).

Доля респондентов, которые планируют брать кредиты, выросла до 38,2% (– 34%).Больше всего планируют брать кредитыпредприятия перерабатывающей промышленности (54% ответов). Доля тех, кто собирается привлекать средства за рубежом, уменьшилась до 7,1% (в I кв. – 8,1%).Выросла доля планирующих брать кредиты в национальной валюте – 85,6%.

Важнейшей препятствием для привлечения новых кредитов остаются слишком высокие ставки по кредитам (67,5% ответов).Существенные факторы воздействия:для предприятий энерго- и водоснабжения – неуверенность в способности своевременно выполнять долговые обязательства (33,3% ответов);для предприятий строительства – наличие других источников финансирования (32,1%).Баланс оценок жесткости кредитных условий снизился до 22,8% (в I кв. – 27,7%).

Доля респондентов, сказавших об отсутствии проблем с проведением банковских операций, составила 93,1%. Это на 1 п. п. меньше, чем было в предыдущем квартале.