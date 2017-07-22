Не алкоголь, и не парковка: Украинским водителям готовят новые штрафы

22.07.17 16:01Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

В ДТП на украинских дорогах часто страдают дети. Водители и сами часто пренебрегают ремнем безопасности, что уж говорить о детях, передает Autonews.ua.

Однако обычные автомобильные сиденья и ремни безопасности не гарантируют защиты пассажира, рост которого меньше 135 сантиметров. При фронтальном ударе ребенок легко ускользает из-под ремня, который изготовлен под габариты взрослого пассажира. В то же время, только меньше половины украинских родителей пользуются автокреслами для детей. И это при том, что использование автомобильных кресел снижает смертность среди детей в ДТП на 54%, а риска получения травм — на 70%.

Для того, чтобы повысить безопасность перевозки детей в автотранспорте, группа народных депутатов сегодня предоставила в Комитет Верховной Рады Украины для ознакомления проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно безопасной перевозки детей в автотранспортных средствах).

Законопроектом предлагается установить норму об обязательном использовании удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, — в возрасте до пяти лет детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, других средств (специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющие безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.

Родителей, которые не будут этого делать, предлагают привлекать к административной ответственности.

Так, перевозки детей от пяти до двенадцати лет без использования удерживающих устройств грозит родителям штрафом в размере от 15 до 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 255 до 300 гривен).

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