Добыча газа в Украине в первом полугодии 2017 года выросла на 3%

По сравнению с первым полугодием 2016 года, добыча газа в Украине сейчас растет в два раза быстрее.

В первом полугодии 2017 года в Украине добыто 10,3 млрд кубометров газа, что на 300 млн кубометров, или на 3% больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут журналист Ганна Люта и директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль. Авторы отмечают, что по сравнению с первым полугодием 2016 года, добыча газа в Украине сейчас растет в два раза быстрее.

По словам Лютой и Кобаля, газ украинской добычи в основном поставляется для промышленных потребителей.