Учебные заведения будут принимать участие в пилотных проектах

23.07.17 08:29Сколько просмотров этой статьи27Сколько комментариев этой статьи0

На Николаевщине учебные заведения будут принимать участие в пилотных проектах, чтобы в дальнейшем стать опорными школами. Чтобы для них предусмотреть финансирование, депутаты облсовета должны внести изменения в программу развития образования. Об этом шла речь на совместном заседании «социальной» комиссии и комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности, развития инфраструктуры, сообщает интернет-издание «Мой город».

И.о. директора департамента образования и науки Николаевской ОГА Анна Каськова рассказала, что на момент утверждения облсоветом программы развития образования Кабмин еще не принял документ, касающийся реализации концепции развития образования. Согласно концепции, кроме создания опорных школ, предусматривается реформирование образования под названием «Новая украинская школа» — несколько пилотных проектов.

Поэтому в программу развития образования Николаевщины предлагают дополнить, чтобы финподдержку предоставляли и общеобразовательным учебным заведениям, которые принимают участие в таких проектах и в дальнейшем станут опорными школами. Сумма после внесения изменений остается прежней.

Депутаты поинтересовались, сколько опорных школ открыто в области. Каськова ответила, что их создано 5, хотя планировали 19 в этом году.

«Вопрос непростой, потому что решение принимается только местным советом. Например, в Куцурбах мы считали, что проведена подготовка и будет опорная школа, а решение не принято. Поэтому вопрос в процессе — планируется 19», — отметила Каськова. Она также дополнила, что концепция развития образования предполагает оснащение кабинетов, создание пространства — кабинеты, коридоры, здание, — которое будет вызвать у ребенка радостное отношение к школе, обязательные столовые, спортзал, лингвокабинет, условия для отдыха. Каськова также отметила, что по стандартам начальной школы учителя прошли тренинги, так как из нужно переучить обучать в партнерстве по новой концепции.

Депутаты рекомендовали вынести вопрос о внесении изменений в программу развития образования на сессию Николаевского облсовета.

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