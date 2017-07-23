Николаевцы всем двором принимают участие в конкурсе

23.07.17 09:41Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Конкурс «Городские цветы. Лето-2017», который проводится администрацией Заводского района, продолжается. Так, на днях состоялся очередной объезд комиссии, которая посетила 35 дворов. Передает "Новостной Николаев"

В городском Центре социальной реабилитации детей-инвалидов «Цветик-Семицветик» установлен новый фонтан. Его окружает клумба с колеусом и осокой.

В великолепном состояние поддерживают свои цветники Ольга Антипина (ул. Радостная, 27), Александр и Надежда Парсенюки (ул. Богородичная, 4), Людмила Лысенко (ул. Садовая, 43), Надежда Чернега (ул. Садовая, 46/6), Инна Ксенз (ул. Кузнечная, 132), Ирина и Дмитрий Наумовы (ул. Водопроводная, 42/1), Валентина Осадчук (ул. Карпенко, 57), Надежда Хилевая (ул. Карпенко, 42), ОСМД «Элит» (ул. Леваневцев, 12), Надежда и Ольга Кривенко (ул. Белая, 60), ОСМД «Бутомы, 6-а», Лариса и Александр Водян (ул. Лазурная, 50), Татьяна Биличенко (ул. Лазурная, 52), Татьяна Остапчук, Таисия Кротюк, Лариса Ратушная, Ирина Шведова (ул. Лазурная, 10-а) и др.

Пенсионеры Надежда и Николай Вдовиченко, проживающие по ул. Заводской, 2-б, не жалея сил и средств украсили придомовую территорию клумбами, огражденную «тыном», а их хосты вызывают неподдельное изумление.

Можжевельник, ели, сосны прижились на территории НЗЖБИ (ул. Индустриальная, 3-а). У цехов – клумбы, газоны, вазоны с петунией.

На Николаевской ТЭЦ «живой уголок»: фазаны, павлины, породистые голуби. Работникам предприятия он служит своеобразным релаксом.

Комиссия подведет итоги своей работы в августе, сообщают в администрации Заводского района.

Похожие новости

14.05.17 08:44Претендентов на пост главного врача Николаевской областной больницы восстановительного лечения нет

02.05.17 08:49В Николаеве завершился фестиваль-конкурс «Николаевские зори»

07.03.17 19:12Молодых ученых Николаевской области приглашают на конкурс

07.03.17 18:53Николаевские студенты на конкурсе отведали «яблоко искушения»

02.02.17 17:00В Николаеве пройдет конкурс на определение лучшей архитектурно-планировочной концепции Соборной площади и Флотского бульвара

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Воскресенье, 23.07.2017

Закругление верхнее-левое

13:58"Они не любят этот город": Губская раскритиковала николаевскую власть

13:43В Англии за наркотики из школ исключили рекордное число учеников

13:28В Украину идут грозы с градом

13:15Принцы Уильям и Гарри рассказали о последнем звонке леди Дианы

12:57Медики назвали главные причины, почему вам постоянно хочется есть

12:44Полицейские имеют право остановить автомобиль еще по одной причине

12:28В Украину прибыло судно с африканским углем

12:13Українців будуть штрафувати за викинуті недопалки і плювки на вулиці

11:58Проверять по-новому: В Украине создают реестр всех получателей субсидий

11:43Збірна України виграла 28 медалей за чотири дні Дефлімпіади-2017

11:25Где завтра в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

11:07Алина Гросу шокировала полупрозрачным нарядом

10:53"Уверен, фильм с удовольствием будут смотреть как дети, так и взрослые", - Гройсман о мультфильме "Мавка".

10:36Юристы облгосадминистрации – в сговоре с Кравченко.

10:21Під час розмови у "нормандському форматі" Порошенко вимагатиме негайного припинення вогню

10:02Сегодня Всемирный день китов и дельфинов

09:41Николаевцы всем двором принимают участие в конкурсе

09:26Курс доллара на 23 июля

09:18Николаевский велогонщик Андрей Гривко после 20 этапов Тур де Франс на 120-м месте

09:06Как изменят новые коммунальные законы жизнь украинцев: Президент подписал два важных документа

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

09.07.17 14:172310

Витівки природи: на Миколаївщині знову прогнозують грози та град

09.07.17 14:392410

Николаевец собрал робота-фермера

09.07.17 15:012930

Как двое 17-летних школьников помогли сделать спиннеры вирусными и заработали на этом состояние

09.07.17 15:172530

В Киеве проходит встреча Порошенко и Тиллерсона

Самые читаемые

13.07.17 14:457750

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

09.07.17 19:125480

Треть жителей востока винят РФ в конфликте на Донбассе

10.07.17 16:155340

Курс валют на 10 июля

09.07.17 15:374820

На юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама