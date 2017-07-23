Николаевцы всем двором принимают участие в конкурсе

Конкурс «Городские цветы. Лето-2017», который проводится администрацией Заводского района, продолжается. Так, на днях состоялся очередной объезд комиссии, которая посетила 35 дворов. Передает "Новостной Николаев"

В городском Центре социальной реабилитации детей-инвалидов «Цветик-Семицветик» установлен новый фонтан. Его окружает клумба с колеусом и осокой.

В великолепном состояние поддерживают свои цветники Ольга Антипина (ул. Радостная, 27), Александр и Надежда Парсенюки (ул. Богородичная, 4), Людмила Лысенко (ул. Садовая, 43), Надежда Чернега (ул. Садовая, 46/6), Инна Ксенз (ул. Кузнечная, 132), Ирина и Дмитрий Наумовы (ул. Водопроводная, 42/1), Валентина Осадчук (ул. Карпенко, 57), Надежда Хилевая (ул. Карпенко, 42), ОСМД «Элит» (ул. Леваневцев, 12), Надежда и Ольга Кривенко (ул. Белая, 60), ОСМД «Бутомы, 6-а», Лариса и Александр Водян (ул. Лазурная, 50), Татьяна Биличенко (ул. Лазурная, 52), Татьяна Остапчук, Таисия Кротюк, Лариса Ратушная, Ирина Шведова (ул. Лазурная, 10-а) и др.

Пенсионеры Надежда и Николай Вдовиченко, проживающие по ул. Заводской, 2-б, не жалея сил и средств украсили придомовую территорию клумбами, огражденную «тыном», а их хосты вызывают неподдельное изумление.

Можжевельник, ели, сосны прижились на территории НЗЖБИ (ул. Индустриальная, 3-а). У цехов – клумбы, газоны, вазоны с петунией.

На Николаевской ТЭЦ «живой уголок»: фазаны, павлины, породистые голуби. Работникам предприятия он служит своеобразным релаксом.

Комиссия подведет итоги своей работы в августе, сообщают в администрации Заводского района.