Українців будуть штрафувати за викинуті недопалки і плювки на вулиці

23.07.17 12:13Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №6730, яким вводяться величезні штрафи за нанесення шкоди навколишньому середовищу.

Про це пише Politeka.

«Саме через штрафи, які досягали понад 600 доларів, вдалося відучити жителів Сінгапуру, наприклад, кидати бичок від сигарети повз урни або плюватися на вулиці. Я твердо переконана, що без екологічної поліції і суворих штрафів ми не зможемо назавжди відучити деяких персонажів жбурляти пляшки, пакети, всяку бруд в лісі і на берегах річок і озер», – пише на своїй сторінці у Facebook Ірина Геращенко.

Політик зазначила, що наступним етапом буде відповідальність місцевої влади за відсутність урн в місцях відпочинку і загального користування та несвоєчасне вивезення сміття.

«Ми будемо вимагати, щоб їх частина, а також частина екологічного збору йшли на захист навколишнього середовища і прибирання сміття, на утримання звалищ, щоб вони були всюди, де відпочивають українці», – додала Геращенко.

Також українців мають намір штрафувати за викидання будь-яких відходів за межі урн, контейнерів або інших ємностей для збору, утилізації чи переробки сміття. Штраф становитиме від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 – 850 грн), а за повторне вчинення такого правопорушення – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).

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