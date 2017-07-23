В Украину прибыло судно с африканским углем

23.07.17 12:28Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Его отправят энергетикам на Приднепровской и Криворожской ТЭС.

Судно с южноафриканским углем 23 июля пришвартовалось к причалу морского торгового порта Южный в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба порта. 75 тысяч тонн антрацита, принадлежащего энергетической компании ДТЭК, планируют разгрузить на склад предприятия за 2-3 суток и оперативно отгрузить в вагоны для отправки энергетикам на Приднепровской и Криворожской ТЭС.

Это уже второй за последнее время груз угля из ЮАР. Первый прибыл в МТП Южный в конце мая. До конца этого года на предприятии планируют принять еще, как минимум, шесть подобных судов.

В июне 2017 Кабмин продлил еще на месяц чрезвычайные меры в энергетике, вызванные, в частности, дефицитом антрацитового угля и внедрены в феврале текущего года.

Украинская энергетика потребляет в год 24 миллиона тонн угля, из которых девять миллионов -антрацитовой группы, все залежи которого остались на неподконтрольной части Донбасса.

В то же время уголь этой марки можно импортировать из ЮАР, США и России. Нынешние потребности украинской энергетики обеспечиваются именно за счет импорта.

Отметим, что уже четвертая энергокомпания Украины накануне заявила о закупке антрацита в России.

Похожие новости

04.07.17 12:15Украина увеличила экспорт молочной продукции в Китай на тысячу процентов

30.06.17 16:49Трамп заявил о готовности продавать уголь Украине

29.05.17 08:12Под Одессой выгрузили первую партию южноафриканского угля

28.05.17 18:45В порту "Южный" разгрузили первое судно с углем из ЮАР

30.04.16 12:09Заплати Ахметову и друзьям президента, Или формула с доходом в 24 миллиарда

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Воскресенье, 23.07.2017

Закругление верхнее-левое

13:58"Они не любят этот город": Губская раскритиковала николаевскую власть

13:43В Англии за наркотики из школ исключили рекордное число учеников

13:28В Украину идут грозы с градом

13:15Принцы Уильям и Гарри рассказали о последнем звонке леди Дианы

12:57Медики назвали главные причины, почему вам постоянно хочется есть

12:44Полицейские имеют право остановить автомобиль еще по одной причине

12:28В Украину прибыло судно с африканским углем

12:13Українців будуть штрафувати за викинуті недопалки і плювки на вулиці

11:58Проверять по-новому: В Украине создают реестр всех получателей субсидий

11:43Збірна України виграла 28 медалей за чотири дні Дефлімпіади-2017

11:25Где завтра в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

11:07Алина Гросу шокировала полупрозрачным нарядом

10:53"Уверен, фильм с удовольствием будут смотреть как дети, так и взрослые", - Гройсман о мультфильме "Мавка".

10:36Юристы облгосадминистрации – в сговоре с Кравченко.

10:21Під час розмови у "нормандському форматі" Порошенко вимагатиме негайного припинення вогню

10:02Сегодня Всемирный день китов и дельфинов

09:41Николаевцы всем двором принимают участие в конкурсе

09:26Курс доллара на 23 июля

09:18Николаевский велогонщик Андрей Гривко после 20 этапов Тур де Франс на 120-м месте

09:06Как изменят новые коммунальные законы жизнь украинцев: Президент подписал два важных документа

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

09.07.17 14:172310

Витівки природи: на Миколаївщині знову прогнозують грози та град

09.07.17 14:392410

Николаевец собрал робота-фермера

09.07.17 15:012930

Как двое 17-летних школьников помогли сделать спиннеры вирусными и заработали на этом состояние

09.07.17 15:172530

В Киеве проходит встреча Порошенко и Тиллерсона

Самые читаемые

13.07.17 14:457750

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

09.07.17 19:125480

Треть жителей востока винят РФ в конфликте на Донбассе

10.07.17 16:155340

Курс валют на 10 июля

09.07.17 15:374820

На юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама