В Украину прибыло судно с африканским углем

Его отправят энергетикам на Приднепровской и Криворожской ТЭС.

Судно с южноафриканским углем 23 июля пришвартовалось к причалу морского торгового порта Южный в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба порта. 75 тысяч тонн антрацита, принадлежащего энергетической компании ДТЭК, планируют разгрузить на склад предприятия за 2-3 суток и оперативно отгрузить в вагоны для отправки энергетикам на Приднепровской и Криворожской ТЭС.

Это уже второй за последнее время груз угля из ЮАР. Первый прибыл в МТП Южный в конце мая. До конца этого года на предприятии планируют принять еще, как минимум, шесть подобных судов.

В июне 2017 Кабмин продлил еще на месяц чрезвычайные меры в энергетике, вызванные, в частности, дефицитом антрацитового угля и внедрены в феврале текущего года.

Украинская энергетика потребляет в год 24 миллиона тонн угля, из которых девять миллионов -антрацитовой группы, все залежи которого остались на неподконтрольной части Донбасса.

В то же время уголь этой марки можно импортировать из ЮАР, США и России. Нынешние потребности украинской энергетики обеспечиваются именно за счет импорта.

Отметим, что уже четвертая энергокомпания Украины накануне заявила о закупке антрацита в России.