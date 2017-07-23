Полицейские имеют право остановить автомобиль еще по одной причине

23.07.17 12:44Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

В соответствии с изменениями к Правилам дорожного движения, которые приняли народные избранники, у полицейских появляется еще одна причина для остановки авто на дороге.

Ранее было выделено девять причин, к ним добавили десятую -- на проверку возможного алкогольного опьянения, сообщает GoGetNews.info

С одной стороны, если автомобилист об этом не знает, то может получить протокол только из-за того, что отказался выходить из транспортного средства для прохождения проверки.

То есть если у полицейского есть подозрения, что водитель «перебрал», но последний категорически отказывается дышать в трубку – валя, протокол.

Но есть еще один выход – сразу же после общения с полицейским отправиться в соответствующее медучреждение, где с помощью специальных анализов подтвердить факт отсутствия алкоголя в крови.

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