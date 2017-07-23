"Они не любят этот город": Губская раскритиковала николаевскую власть

Известный краевед Татьяна Губская считает, что николаевские представители власти не любят свой город, отчего у жителей накопилось столько нерешенных проблем.

Об этом историк рассказала в комментарии NikLife, передает Nikmedia.com.ua

Стоять у руля города должен человек, который живет Николаевом, отдает всего себя ему, уверена Губская. И это относится не только к мэру, но и ко всем людям, кто так или иначе связан с местной властью. Так было, к примеру, с Николаем Леонтовичем, который в своем доме открыл аквариум, который в будущем стал зоопарком.

— Кто управляет городом? Когда Николай Павлович Леонтович в 1901 году открыл двери своего дома, сделал там музей, открыл дверь и пустил туда город – тысячи людей зашли в его дом. Эммануил Францев (известный общественный деятель, – прим.ред.) создал свою коллекцию – бабочки, жуки, пауки, минералы, кораллы. Он открыл дверь и пустил туда город. У нас есть сейчас такие люди? Нет там (во власти, – прим.ред.) коренных жителей. Разве туда может пробиться краевед, человек, любящий историю города? — говорит Губская.

Власть в городе принадлежит людям, которых краевед называет «калькуляторами», поскольку при обсуждении насущных проблем они мыслят одними лишь цифрами.

— Посмотрите в их лица. В лучшем случае – равнодушные. А в худшем – это калькулятор. Поднимается тема кладбища, сразу: «Сколько гектаров? 33 гектара?». У них в глазах уже автостоянка, заправка. Для них история – только деньги, — жалуется николаевский историк.

При этом деятельность даже общественных институций при городской власти Губская считает бессмысленной, сравнивая их с мертворожденным ребенком.

— Меня ввели в этот экспертно-общественный совет… Вот это попала в масонскую ложу! Мы там о чем-то сидим разговариваем… Я не понимаю половину! Оно все как мертворожденный ребенок. Оно есть, но оно не живое. Они город этот не любят, они ненавидят этот город, — делится своими размышлениями женщина.

Напомним, ранее известный краевед Губская приоткрыла тайну своей работы и рассказала о подводных камнях археологии.