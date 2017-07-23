Что будет с реформой образования: введут ли в школах 12-й класс

Депутаты отложили принятие законопроекта «Об образовании» до осени.

Законопроект «Об образовании» возвращает 12-летнюю школу. Ученики на уроках не будут зубрить факты, а будут создавать проекты и приобретать компетентности – навыки. Так министр Лилия Гриневич хочет уменьшить разрыв между образованием в западных странах и в Украине. Однако в ходе реформ придется закрыть некоторые школы. К чему приведут реформы в образовании, разобрался сайт «Сегодня».

12-летняя школа – вторая попытка

Школа с 11-летним обучением осталась только в Украине, Беларуси и России. Этого срока недостаточно для подготовки к поступлению в университет или выхода на рынок труда, уверена Лилия Гриневич. В 12-летней школе, которую в Минобразовании окрестили «Новой украинской школой», меняется принцип обучения. Он будет ориентироваться не на зубрежку фактов, а на получение навыков и умений, который нужны в жизни. Такой подход называется школой компетентностей.

«Мы хотим перейти от школы знаний к школе компетентностей. Это не означает, что в школе компетентностей пропадут знания. Новая информация накапливается с драматической скоростью. Дети не идут в школу за знаниями – для этого есть интернет и очень много ресурсов. Детей нужно научить, как эти знания использовать, как их классифицировать, как отличить добро от зла. И как найти информацию, которая нужна для решения жизненной ситуации или профессионального вызова. Компетентности включают ядро знаний, умения, навыки и ценности, через которые строятся отношения к разным ситуациям», – поясняет министр образования и науки Лилия Гриневич.

Украина пытается перейти на 12-летку второй раз. Первая попытка была в 2001-2002 годах при министре Василии Кремене. Однако следующий министр Дмитрий Табачник эту идею не поддержал: парламент вернул 11-летнюю школу. Тогда чиновники так и не определились, чем же заполнить 12-й год. В ходе той реформы суть школы не менялась, просто добавлялся еще один год, отмечает эксперт образовательной группы Реанимационного пакета реформ Светлана Олексюк.

«Суть оставалась такой же, а количество часов обучения увеличилось. В результате дети перегружены, имеют по семь-девять уроков в день, эффективность снизилась, а расходы увеличились», – поясняет эксперт.

Новая школа будет включать три уровня: начальное, базовое и профильное. После каждого уровня школьники будут сдавать экзамен. А оценивание после девятого класса хотят проводить в формате ВНО.

Новый профильный уровень будет в двух направлениях: академический и профессиональный. Академический предвидит углубленное изучение отдельных предметов с учетом продолжения обучения в вузе. Профессиональный уровень ориентирован на рынок труда и не ограничивает права получать высшее образование.

Реформа даст школам широкую автономию с возможностью самостоятельно формировать образовательные программы, учебные планы, выбирать методики. Министерство образования оставляет за собой контроль качества и стандарты образования. Для прозрачности школы обяжут обнародовать все средства, которые поступают из бюджета и из других источников.

Изменения коснутся и школ в селах – в 2016-м начали создавать опорные школы. Это самые большие учебные заведения в регионе с полной материально-технической базой, начиная со стадиона и заканчивая лабораториями, укомплектованными кабинетами физики, биологии, химии, географии и математики. К этим школам детей из соседних сел подвозят автобусами, при этом в министерстве ограничили время на дорогу до школы – она должна составлять не более 45 минут. Остальные школы превратят в филиалы и понизят в степени: останутся только начальные школы.

Детей с инвалидностью переведут в общеобразовательные школы. По законопроекту «Об образовании» школы могут создавать инклюзивные классы. При этом школа обязана создать отдельный класс или группу, если к ней обратятся родители ребенка с особыми потребностями. Для этого в заведении должны создать все условия для обучение такого школьника: от специалистов до материально-технического обеспечения.

Реформа будет вводиться поэтапно. В 2018-м стартует реформа в начальной школе. В 2019-2022 годах начнется реформирование среднего образования из создания сети опорных школ базового уровня и изменятся стандарты базовой средней школы на компетентностном основании. Для учителей создадут новые профстандарты и введут сертификацию. В Министерстве отмечают: сертификация будет добровольной, а педработники, которое ее пройдут, получат 20%-ную надбавку к зарплате. Сертификация нужна для определения профпригодности учителя.

С 2023 по 2029 год будет создаваться профильная старшая школа из создания сети школ третьего уровня. Под нее также создадут новые стандарты. По словам министра образования Лилии Гриневич, это позволит сократить бакалаврскую программу обучения в университетах на год – до трех лет.

Учителям повысят зарплаты и дадут жилье

Законопроект «Об образовании» устанавливает минимальный оклад учителя – четыре прожиточных минимума. На сегодня это – 6736 гривен. Учитель, который пройдет сертификацию, будет получать 20%-ную надбавку. В зависимости от стажа педагоги будут получать надбавку 10-30%. За выслугу более трех лет- 10% надбавки, 10 лет – 20% и 20 лет – 30%. При этом ранее министр образования говорила, что минимальная зарплата учителя должна составлять три минимальных зарплаты – 9600 гривен на сегодняшний день.

Зарплату учителям будут повышать по ходу реформы. По словам Лилии Гриневич, это позволит распределять деньги постепенно. Но у министерства есть несколько вариантов относительно темпов реформирования: запустить сразу реформу начальной и средней школы или начать с начальной и постепенно переходить к средней и старшей школе.

«Мы могли бы внедрять реформу быстрее, но мы живем в стране, где происходят военные действия и много инвестируется в обороноспособность. Если ситуация улучшится, мы сможем ускорить темпы. Важно, чтобы реформа была подготовлена. Это означает, что должна пройти массовая квалификация учителей, созданы новые обучающие материалы и сеть образовательных учреждений», – говорит Лилия Гриневич.

Также в законопроекте прописано, что учителя должны обеспечиваться жильем в первоочередном порядке. Также педагогам предоставляются льготные кредиты для строительства своего жилья.

Что будет с колледжами и техникумами

Последний раз колледжи и техникумы проведут набор младших специалистов в 2019 году. Затем вузы должны получить лицензию на подготовку младших бакалавров или бакалавров. Те заведения, которые не получат лицензию, «выпадут» из системы высшего образования. Однако статус «младший специалист» в стране не отменяется – он будет оставаться профессиональным предвысшим образованием. Колледжи и техникумы, которые не получат лицензию, смогут продолжить обучать «младших специалистов». При этом в законопроекте не уточняется, чем будет отличаться «младший бакалавр».

«Пока будущее колледжей неизвестно. Мы хотели бы остаться средним звеном между школой и университетом в подготовке медсестер. Это не санитарки, а младший медперсонал. Скорее всего, мы будем оставаться как высшее профессиональное учебное заведение. Мы видим это так. Как будет на самом деле, трудно сказать. Пока разрешили набор младших специалистов еще на два года», – рассказывает замдиректора Киевского городского медицинского колледжа Елена Рыбачук.

По словам Светланы Олексюк, неопределенный статус колледжей возник из-за поспешного принятия Закона «О высшем образовании». Сначала парламент должен был принять титульный закон «Об образовании», который бы определил статус колледжей. Определить статус младших специалистов мешают и другие факторы.

Владимир Бахрушин, член сектора высшего образования Научно-методического совета МОН, считает, что неопределенность возникла из-за попытки приблизить украинское образование к международным стандартам. Но там между профессионально-техническим образованием и бакалавратом есть только один уровень – «короткий цикл высшего образования». В украинском Законе «О высшем образовании» впервые введен этот уровень под названием «младший бакалавр». Но реально младших бакалавров в Украине не готовят, и нет однозначного понимания, кто это.

Так, согласно Закону «О высшем образовании» колледжи готовят младших бакалавров или бакалавров и могут обучать младших специалистов. Вместе с тем в законе отсутствует квалификация «младший специалист» как степень высшего образования. По словам Владимира Бахрушина, вузы, которые будут готовить младших специалистов, станут профессионально-техническими учебными заведениями.

«Колледжи остаются звеном высшего образования. Но только если они имеют лицензию на подготовку младших бакалавров или бакалавров. Если колледжи готовят младших специалистов, то они переходят в систему профессионально-технического образования. Сначала переходный период намечался до 2016 года, но Верховная Рада продлила его до 2019-го. Пока колледжи остаются звеном высшего образования. Но это на время переходного периода», – комментирует Владимир Бахрушин.

Реформа образования будет стоить Украине 3 млрд долларов

На реформу образования нужно три миллиарда долларов. Такую сумму называет премьер-министр Владимир Гройсман. Однако таких денег в бюджете нет. Поэтому реформа растянется до 2030 года – это создает риск, что ее в будущем свернут, как и при Табачнике. Первый набор в 12-летнюю школу пройдет в 2018 году. По словам Лилии Гриневич, реформа пройдет поэтапно, по мере перехода первоклассников в старшие классы. Для создания профильной школы стране предстоит создать сеть академических и профессиональных лицеев.

При этом реформу критикуют в Министерстве финансов. По словам министра Александра Данилюка, законопроект не подкреплен деньгами. В бюджетной резолюции на следующие три года таких ресурсов не заложено. Если даже законопроект и примут, его невозможно будет профинансировать, уверен он. По подсчетам ведомства, только на поднятие зарплат учителям до четырех прожиточных минимумов потребуется 160 млрд гривен на протяжении следующих пяти лет.

«Резолюцию этого законопроекта можно обеспечить только за счет сокращения половины педагогических и научно-педагогических сотрудников, сокращения расходов на обороноспособность страны или существенного увеличения дефицита госбюджета и увеличения государственного долга, что является недопустимым», – говорится в сообщении министерства.

При этом в проекте закона указывается, что на образование из госбюджета должно идти 7% ВВП страны в год – это больше, чем нынешние расходы на армию.