В Украине приватизируют все государственные цирки и киностудию Довженко Продадут семь цирков по всей стране. Министерство экономического развития и торговли Украины анонсировало приватизацию всех связанных с цирковой деятельностью государственных предприятий. Приватизированы будут Национальный цирк Украины и еще 6 украинских цирковых учреждений: ГП "Харьковский государственный цирк имени Ф.Д.Яшинова", ГП "Днепропетровский государственный цирк", ГП "Одесский государственный цирк", ГП "Запорожский государственный цирк", ГП "Криворожский государственный цирк", ГП "Львовский государственный цирк". Также в список на приватизацию попали ГП "Государственная цирковая компания Украины", ГП "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" и ГП "Украинская творческая дирекция по подготовке цирковых аттракционов и номеров". Кроме цирковой отрасли планируется "распродажа" объектов киноиндустрии: "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко", "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" и "Украинская киностудия анимационных фильмов". Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама