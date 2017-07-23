В Украине приватизируют все государственные цирки и киностудию Довженко

23.07.17 19:20Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Продадут семь цирков по всей стране.

Министерство экономического развития и торговли Украины анонсировало приватизацию всех связанных с цирковой деятельностью государственных предприятий.

Приватизированы будут Национальный цирк Украины и еще 6 украинских цирковых учреждений: ГП "Харьковский государственный цирк имени Ф.Д.Яшинова", ГП "Днепропетровский государственный цирк", ГП "Одесский государственный цирк", ГП "Запорожский государственный цирк", ГП "Криворожский государственный цирк", ГП "Львовский государственный цирк".

Также в список на приватизацию попали ГП "Государственная цирковая компания Украины", ГП "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" и ГП "Украинская творческая дирекция по подготовке цирковых аттракционов и номеров".

Кроме цирковой отрасли планируется "распродажа" объектов киноиндустрии: "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко", "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" и "Украинская киностудия анимационных фильмов".

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