Высаженные волонтерами деревья, спалили отдыхающие

Группа отдыхающих устроила пожар на пляже «Белая горка» в Аляудах и спокойно смотрела, как огонь уничтожает деревья, высаженные николаевскими волонтерами. Передает 0512.юа

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Николай Бабич.

Еще сразу после поселка на острове я увидел сильный дым и поспешил к пляжу. Не показалось – горит «Белая горка», именно то место, где были посажены деревья. Спускаясь вниз, я увидел полную картину в виде всех отдыхающих. Как начался пожар, мужик первым дело пошел свою машину переставить. Горит сильно,а народ сидит на постилочках, другие ловят спокойно карася, – рассказал он.

В ответ на замечание отдыхающие начали огрызаться и назвали волонтера «сранным патриотом».

Реакция на фразу «Чего сидим, пожар не тушим?» была такова: «А кто ты такой? Что ты себе возомнил, да нам пох*й на твои деревья». Этих людей я знаю... Один дядечка с ведром сказал, что я сраный патриот и хохол. Ну, представляете, заслужил. Еще с марта месяца стараюсь ухаживать там за природой и вот тебе выхлоп, – написал Николай Бабич.

Как рассказал волонтер, нашелся парень который устроил пожар и сам признался в этом.

Он сказал, что от его костра сильно загорелось и что он даже не пытался ничего делать. Я вызвал пожарку, сам носился как угорелый с ведрами, туша огонь. Пожарные приехали – тушить уже не нужно было. Все сгорело. Дальше полиция. Моей ноги там больше не будет. Уверен через два месяца там будет снова свалка, – заключил Николай Бабич .