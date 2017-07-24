10.07.17 09:293530
Курс доллара на 24 июля
|24.07.17 08:50
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,88 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,88 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 июля установлены на таком уровне:
25,889731 грн за доллар;
30,140 825 грн за евро;
0,439 310 грн за российский рубль;
33,635 559 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 23 июля курс валют не изменился.