Курс доллара на 24 июля

24.07.17 08:50Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,88 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 июля установлены на таком уровне:

25,889731 грн за доллар;

30,140 825 грн за евро;

0,439 310 грн за российский рубль;

33,635 559 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 23 июля курс валют не изменился.

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