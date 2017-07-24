Курс доллара на 24 июля На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,88 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 июля установлены на таком уровне: 25,889731 грн за доллар; 30,140 825 грн за евро; 0,439 310 грн за российский рубль; 33,635 559 грн за фунт стерлинг. По сравнению с 23 июля курс валют не изменился. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама