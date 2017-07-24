Усиленный режим охраны действует на Южно-Украинском энергокомплексе в составе АЭС

24.07.17 10:19Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

В Николаевской области продолжает действовать «желтый (вероятная угроза)» уровень террористической угрозы. Физическая безопасность важного объекта – Южно-Украинского энергокомплекса в составе АЭС, ГЭС и ГАЭС – в таких условиях приобретает особое значение. Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №92 от 18 февраля 2016 года, такой уровень устанавливается при наличии достоверной (подтвержденной) информации о подготовке к совершению террористического акта.

Об этом сообщают Известия Николаева

По словам заместителя генерального директора по физической защите и режиму ОП ЮУАЭС Ивана Жебета, на объектах Южно-Украинского энергокомплекса уже реализован и действует ряд мероприятий по усилению охраны атомной, гидро- и гидроаккумулирующей станций. «Подразделение Нацгвардии, охраняющее АЭС, находится в состоянии повышенной боевой готовности. Практические навыки по охране объекта, в том числе и по борьбе с терроризмом, личный состав отрабатывает в ходе регулярных занятий и тренировок. В работу по предотвращению террористических актов вовлечен и персонал энергокомплекса. До каждого работника предприятия доведена памятка-рекомендация Антитеррористического центра Украины относительно первоочередных действий в случае возникновения террористических или диверсионных актов», — сообщил И.Жебет.

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