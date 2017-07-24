Международный Валютный Фонд (МВФ) понизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы примерно на $3 в сравнении с предыдущим прогнозом - до $51,9 за баррель в 2017 году и $52 за баррель в 2018 году.

Такие данные следуют из обновленного июльского обзора фонда по мировой экономике World Economic Outlook, передает «Слово и Дело».

«Цены на нефть снизились из-за высоких уровней запасов добытой нефти в США и увеличения предложения. Общая инфляция также в целом понизилась с ослаблением воздействия роста цен на биржевые товары во второй половине 2016 года, все еще значительно ниже целевых показателей центральных банков в большинстве стран с развитой экономикой", - объясняют аналитики фонда.

Ранее в апрельском прогнозе МВФ повысил прогноз мировых цен на нефть на 2017 год на $4 - до $55,23 за баррель, на 2018 год на $2 доллара - до $55,06 за баррель.МВФ повысил прогноз мировых цен на нефть на 2017 год на $4 - до $55,23 за баррель, на 2018 год на $2 доллара - до $55,06 за баррель.