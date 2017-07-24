Юрий Романенко о языковом вопросе в Украине: 10 тезисов

24.07.17 12:16Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

20 июля во время передачи на телеканале ZIK, я покинул студию, так как не не считаю возможным поддерживать дискриминацию по языковому признаку, тем более в средствах массовой информации.

Поскольку в российских СМИ уже слышатся вопли относительно притеснения русскоязычных в Украине, то расставлю ряд акцентов относительно ситуации в эфире ZIK.

  1. Представители ZIK зазывали меня на эфиры в течение полугода.

  2. Я не давал предварительное согласие ведущему выступать на украинском языке, но подчеркнул, что свободно говорю на обоих языках и употребляю их в зависимости от контекста и удобства в донесении мыслей к аудитории. Вот что я дословно сказал гостевому редактору за два дня перед эфиром.

Никаких возражений против такого подхода со стороны телеканала не последовало.

Это же я повторил ведущему перед эфиром и во время него. В свою очередь, ZIK не уведомил меня, что «недобросовестные гости», нарушающие незыблемые критерии «арийской чистоты», не допускаются в студию, дабы не осквернять ее чудовищными лингвистическими оборотами. Я полагал, что настойчивость телеканала в приглашении меня на эфир связана с моими компетенциями и знаниями. Однако, если это изначально была схема направленная на продуцирование языкового противостояния в Украине, то тогда действия ведущего (точнее говоря, тех кто за ним стоит) носят целиком осмысленный и логичный характер. В этом случае они заранее конструировали конфликтую ситуацию, зная мою принципиальность.

3.Забавно, что ведущий не возражал, чтобы другой участник арабского происхождения — Мохаммад Фараджаллах будет говорить на русском языке. Очевидно, что Дроздов исходил из того, что этот гость будучи арабом по происхождению не способен выучить украинский язык. Как оказалось, ведущий по религии, цвету кожи и прочим признакам ведомым ему одному «определяет», кто «достоин» говорить на украинском, а кому можно сделать «скидку». Таким образом, мы ещё имеем случай расизма в прямом эфире под прикрытием фигового листка «авторского формата». В связи с этим стоит напомнить сотрудникам ZIKа 24-ю статью Конституции Украины:»Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками». Однако, я не удивлюсь, если в будущем в студии ZIKa будут маркировать подозрительных или расово неполноценных гостей, дабы аудитория сразу понимала who is who.

  1. На сегодняшний момент, я не считаю проблему русского языка и русскоязычных ключевой проблемой страны. Точно такую же точку зрения разделяет 80% жителей Украины, как показали исследования Украинского Института Будущего, которые мы проводили в прошлом году. Проблема языка появляется на самых низших местах в ранге предпочтений респондентов. В первой тройке среди проблем, важных для украинцев: коррупция, проблемы в экономике, война.

  2. В той реплике, что была оборвана Дроздовым, я намеревался сказать, что мы должны быть крайне осторожны и деликатны в языковой, гендерной, религиозной, этнической сферах, поскольку Украина не находится в той ситуации, когда может позволить себе роскошь в виде каких-либо расколов и конфликтов. Наоборот, перспектива Украины напрямую связана с противоположными вещами. Как писал Георгий Почепцов в последней статье на «Хвиле» «Далекое будущее, которое видят военные, правительства и корпорации»: «Инновационное будущее лучше у тех стран, которые удерживают многообразие. В том числе, по этой причине сегодня снимаются многие социальные запреты, которые доминировали в прошлом, а многие экономические запреты, которые есть у нас, там просто отсутствуют». Наша беда в том, что мы постоянно упрощаемся. Мы теряем сложность экономики, сложность политики, сложность рефлексии, как следствие, мы превращаемся в общество простых реакций, где можно сколь-угодно нажимать на кнопки нескольких проблем, которые нам подаются как первоочередные, пока всего за 5000 долларов депутаты продают оптом и в розницу недра страны.

  3. Никого нельзя насильственно принуждать к действиям, противоречащим его воле и законам Украины. Моя позиция в данной ситуации определяется 10 статьёй Конституции Украины, которая гласит: «Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом». Законы, а не странные критерии в голове у ведущего на любом телеканале определяют рамки дискуссии. Пока в обществе будет доминировать комплекс маленького Наполеона на любом уровне социальной иерархии, мы будем жить не по законам, а по понятиям авторских передач в исполнении амбициозных самодуров.

Мы всегда должны помнить, что все процветающие народы имеют согласие относительно базовых принципов своего общежития, а все прозябающие народы неспособны выработать консенсус, как следствие имеют войну всех против всех, как следствие живут в нищете. Способность Украины к нахождению консенсуса позволила избежать ей многих рисков, которые ей пророчили на заре независимости. Если мы потеряем такую способность, мы рискуем потерять государственность Украины. Те, кто препятствуют выработке консенсуса в Украине — есть настоящая проблема.

  1. Базовый фокус с моей стороны направлен в правовую плоскость. Истеричные и необдуманные действия в этой ситуации представляются опасной и непозволительной роскошью. Самые очевидная реакция — есть управляемая реакция. Если меня, вас, нас толкают к самой очевидной реакции — значит, нами управляют против наших интересов, значит, такая реакция вредит нам.

  2. Ненависть, которая выплескивается в этой ситуации в социальные сети является издержкой архаизации нашего общества. Мораль, терпимость и баланс не могут быть порождены нищетой. Нам предстоит очень много работы и много лет, чтобы исправить ситуацию к лучшему посредством роста образованности, увеличения эффективности государственных институтов и создания широкого класса экономического активных людей, занятых созиданием, а не поиском виновных в своей нищете.

  3. Я не даю комментарии российским СМИ с 2014 года по известным причинам. Поэтому звонить мне бесполезно. Я считаю, что мы в Украине способны достичь консенсуса относительно внутренних проблем без внешней помощи и подсказок.

  4. На страницах «Хвилі», в своих статья, в постах на Facebook в последние годы я часто повторял одну и ту же мысль — когда мы хотим понять как действовать, то должны всегда смотреть мы, наша страна, наша ситуация выглядит со стороны. И вот написав две страницы серьезного текста спустя три дня после этого маразма на ZIKе, я задаю себе вопрос — как это выглядит со стороны? Может быть, это пшик?

Реально это выглядит смешно. Между двумя людьми: один по фамилии Дроздов, другой по фамилии Романенко состоялся приблизительно следуюший диалог:

Яка ваша реакция пане Юрій

Ну, я считаю, что…

Але я вас просив українською

Але я не хочу

Тоді залиште будь ласку студію

Добре, без проблем.

Араб Моххамед: — А я? Я же тоже …

Ви можете залишитася, з вами інша мова”

И вот думая об этом странном диалоге, я услышал натужное пыхтение ежа под окном и почувствовал, что меня начинаются давить приступы смеха. Как-то само пришло в голову, что меня и пытаются превратить в этого пыхтящего ежа, чтобы запустить с горки для разгона и истошно вопить: «Люди добрые, смотрите куда полетел этот русскоязычный еж, как его ужасно обижают. Русскоязычные ежи в опасности!». А с другой стороный слышно уныло-театральный ляшковский бас: «Небезпека! Російськомовні їжаки повчають нас як жити, а хто вони такі? От свині — інша справа”. Весь этот перманентный дешевый антураж украинской политики, вся эта надрывная театральная истерия вокруг идиотских тем, в которую пытаются загнать миллионы людей преследуют одну цель — чтобы мы превратившись в животных бежали к обрыву, а у обрыва взывали к сильному и могучему господину, который спасет нас от верной погибели. «Веди нас батьку, бо ми всралися!”.

Однако бежать или не бежать к обрыву — зависит только от нас. Просто необходимо постоянно задавать себе банальные вопросы: Кто я? Кто тот человек передо мной? Что ему нужно? Что нужно мне? Где наши интересы противоречат, а где сходятся? Как мы можем достичь выгоды? Кто или что мешает нам достичь выгоды? Кто платит и почему? Когда эти вопросы будут сыпаться со всех сторон, то в это огромное болото начнут пробиваться лучи солнца.

Я и мои коллеги по Украинскому Институту Будущего, будем и дальше работать над системной платформой модернизации Украины. Мы любим Украину и верим, что с помощью разума и системной работы наша нация способна вырваться из болота коррупции, невежества и нищеты. На этом пути будет много квакающих популистичных жаб, спекулирующих на низменных инстинктах обывателей. Ничего страшного, такова жизнь. Просто нужно карабкаться, падать, подниматься и дальше карабкаться. Дорогу осилит идущий, а не скулящий.

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