В Украине подорожали потребительские кредиты

24.07.17 14:01Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

За последний месяц ипотека и автокредиты в Украине подешевели, а потребительские кредиты, наоборот, выросли в цене, сообщает Liga.Net

Из 28 исследуемых банков, кредитующих 23. Общее число предлагаемых банками кредитных программ составляет 93.

Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили снизилась минимально, на 0,05 п.п. и составляет 15,92% годовых. Процентные ставки по автокредитам снижались несколько месяцев подряд. Минимальные ставки предлагают ОТП Банк (0,01 1,0%), Укргазбанк (1,49%).

Средняя стоимость ипотеки опустилась также незначительно, на 0,06 п.п., и составляет 20,85% годовых.

Сколько денег выделят украинцам на "теплые" кредиты

В прошлом месяце кредиты на недвижимость подешевели на 1,93 п.п. Минимальные ставки предлагает Укргазбанк на покупку жилья на первичном рынке, под 5-10% годовых на срок от 1 до 2 лет.

Потребительские кредиты подорожали на 1,53 п.п., средняя процентная ставка составляет 37,71% годовых. Минимальные ставки предлагают Кредобанк (17,9%), Укрсиббанк (18,01%).

Максимальные ставки предлагают Банк Конкорд (98,55%), БТАБанк (82,8%). Овердрафты выросли в цене всего на 0,18 п.п. Их стоимость составляет 32,77% годовых.

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