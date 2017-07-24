Украина обошла Россию по темпам экспорта зерновых

По состоянию на 19 июля 2017 года, в соответствии с оперативными данными, экспорт зерновых культур из России с начала 2017/18 МГ (с 1 июля) составил 1,101 млн тонн, — следует из официальной статистики пресс-служба Минсельхоза РФ

По данным российского ведомства, 520 тыс. тонн из указанного объема составила пшеница, 276 тыс. тонн – ячмень, 298 тыс. тонн – кукуруза.

«Темпы экспорта на отчетную дату на 6,2% уступали прошлогодним — за соответствующий период 2016/17 МГ из РФ было экспортировано 1,174 млн. тонн зерна. При этом показатель отгрузок пшеницы на 37,8% ниже результата на 19 июля 2016 г., ячменя – на 11,3%. В то же время объемы экспорта кукурузы в 18,6 раза выше прошлогодних», — отрапортовали российские чиновники.

В то же время, как сообщалось ранее, по состоянию на 19 июля 2017 г., Украина экспортировала 1,25 миллиона тонн зерна нового урожая, что на 141 тыс. тонн меньше, чем по состоянию на аналогичную дату прошлого года.

По данным Минагрополитики, в частности, из Украины было экспортировано 194 тыс. тонн пшеницы; 370 тыс. тонн ячменя; 689 тыс. тонн кукурузы.

В украинском агроминистерстве напомнили, что в 2016/2017 МГ из Украины было поставлено на внешние рынки 43,9 млн тонн зерна: пшеницы – 17,5 млн тонн, ячменя – 5,4 млн тонн, ржи — 11,4 тыс. тонн и кукурузы – 20,7 млн тонн.