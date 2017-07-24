Українські школярі вибороли 5 нагород на Міжнародній математичній олімпіаді

24.07.17 15:57Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

В загальному рейтингу українська команда посіла 14 місце серед команд із 111 країн.

Українські школярі вибороли 5 призових місць на 58-й міжнародній математичній олімпіаді, яка проходила в Ріо-де Жанейро з 12 по 23 липня 2017 року, передає «Є!» із посиланням на Укрінформ.

Результати математичних змагань 2017 року опубліковані на сайті Міжнародної математичної олімпіади.

На 58-й Міжнародній математичній олімпіаді, яка проходила з 12 по 23 липня в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), українські школярі вибороли 1 золоту, 2 срібні та 2 бронзові медалі. Ще один учасник української команди отримав похвальну грамоту. В загальному рейтингу українська команда посіла 14 місце серед команд із 111 країн.

Золоту медаль отримав український школяр Антон Тригуб. В загальному рейтингу він посів 13 місце. Першими в рейтингу в 2017 році стали учні з В'єтнаму, Ірану та Японії. Загалом в олімпіаді взяло участь понад 600 учасників.

Міжнародна математична олімпіада проводиться з 1959 року. Перше математичне змагання відбулося в Румунії. Участь в ньому взяли представники семи країн світу. Міжнародна математична олімпіада проводиться щорічно, щоб порівняти математичні знання школярів з різних країн світу та надати стимул для вивчення математики.

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