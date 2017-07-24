Этой осенью борщ может стать дороже для украинцев на 100-200%

Осенью борщевой набор в Украине подорожает на 100-200%. Такие прогнозы делает президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич.

Эксперты делают неутешительные прогнозы касательно цен на продукты этой осенью. Они заявляют, что повышение стоимости, в частности, сельскохозяйственной продукции связано с сокращением производства и посевных площадей. Свое негативное влияние на будущий урожай оказала и погода. Однако, специалисты уверяют, что отмена госрегулирования цен не скажется на стоимости продуктов питания.

Свои прогнозы касательно цен на продукты из так называемого борщевого набора сделал и президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич. По словам эксперта, в текущем сезоне в украинском аграрном секторе произошло сокращение до 40% производства валовой продукции.

Специалист пояснил, что в прошлом году из-за хорошего урожая, перенасыщение рынка и соответственно низкой цены на овощи, производители понесли значительные потери. Поэтому в новом сезоне они сократили объемы производства примерно на 30%. А это послужит причиной повышения стоимости продуктов.

Что же касается мясного направления, то здесь произошло «зеркальное отражение» – уменьшения производства продукции, соответственно – спроса и предложения на рынке.

«Я не зря коснулся мясной и молочной группы – в этих направлениях ожидается большее поднятие цен в декабре 2017 года», — отметил Томич. Президент Ассоциации фермеров прогнозирует, что в октябре этого года борщевой набор подорожает, по сравнению с октябрем прошлого года, от 100% до 200% его стоимости.