Этой осенью борщ может стать дороже для украинцев на 100-200%

24.07.17 18:00Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Осенью борщевой набор в Украине подорожает на 100-200%. Такие прогнозы делает президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич.

Эксперты делают неутешительные прогнозы касательно цен на продукты этой осенью. Они заявляют, что повышение стоимости, в частности, сельскохозяйственной продукции связано с сокращением производства и посевных площадей. Свое негативное влияние на будущий урожай оказала и погода. Однако, специалисты уверяют, что отмена госрегулирования цен не скажется на стоимости продуктов питания.

Свои прогнозы касательно цен на продукты из так называемого борщевого набора сделал и президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич. По словам эксперта, в текущем сезоне в украинском аграрном секторе произошло сокращение до 40% производства валовой продукции.

Специалист пояснил, что в прошлом году из-за хорошего урожая, перенасыщение рынка и соответственно низкой цены на овощи, производители понесли значительные потери. Поэтому в новом сезоне они сократили объемы производства примерно на 30%. А это послужит причиной повышения стоимости продуктов.

Что же касается мясного направления, то здесь произошло «зеркальное отражение» – уменьшения производства продукции, соответственно – спроса и предложения на рынке.

«Я не зря коснулся мясной и молочной группы – в этих направлениях ожидается большее поднятие цен в декабре 2017 года», — отметил Томич. Президент Ассоциации фермеров прогнозирует, что в октябре этого года борщевой набор подорожает, по сравнению с октябрем прошлого года, от 100% до 200% его стоимости.

Похожие новости

08.07.17 13:18Борщ "подрос" на 10 грн: что будет дальше с ценой

01.07.17 10:111 липня: три зростання цін і одне зменшення

25.04.17 13:48В Украине резко подорожал борщ

19.04.17 19:57Госстат: стоимость украинской сельхозпродукции с начала года выросла 11%

06.02.17 10:07Цены на бензин достигнут 30 грн/л во второй половине года – эксперт

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Понедельник, 24.07.2017

Закругление верхнее-левое

19:55В Парагвае расстреляли клуб: четыре жертвы

19:28В центре Николаева изнасиловали 15-летнюю школьницу

19:15«Новые» украинские пенсионеры будут получать по шесть тысяч гривен

19:05Порошенко помиловал налогоплательщиков, которые пострадали от кибератаки

18:40Треть жителей России регулярно думают о смерти

18:30Кремль заявил о серьезном сбое минских соглашений

18:20На Николаевщине в ДТП погибла прокурор

18:00Этой осенью борщ может стать дороже для украинцев на 100-200%

17:45Неосторожное обращение с гранатой унесло жизнь бывшего атошника

17:36Порошенко настаивает на миротворцах ООН в Донбассе

17:10В Минсоцполитики озвучили число переселенцев

15:57Українські школярі вибороли 5 нагород на Міжнародній математичній олімпіаді

15:43Суд проти Кернеса відклали до кінця серпня

15:27На этой недели Николаев богат на мероприятия

14:17Украина обошла Россию по темпам экспорта зерновых

14:01В Украине подорожали потребительские кредиты

13:43ПАО «Николаевгаз»: с начала года устранено более 10 тысяч утечек

13:25Нардепи пропонують притягувати їх до кримінальної відповідальності без згоди Ради

13:08Поляков заперечує відмову надівати на себе електронний браслет

12:53За неделю в Николаеве родилось 107 малышей

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.07.17 19:532590

В Украине выставлен на продажу уникальный «Москвич»

10.07.17 20:063330

Ученые рассказали, как заставить себя быстро уснуть

10.07.17 20:202360

Із 1386 миколаївських ліфтів на сьогодні не працюють 14 — ЖКГ

10.07.17 20:462580

Раненые в перестрелке в центре Николаева отказываются давать показания

Самые читаемые

13.07.17 14:458280

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

23.07.17 20:006250

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

11.07.17 11:184780

Николаевский университет приглашает абитуриентов, не сдавших ЗНО или недобравших баллы

15.07.17 11:054370

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама