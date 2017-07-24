«Новые» украинские пенсионеры будут получать по шесть тысяч гривен

24.07.17 19:15Сколько просмотров этой статьи24Сколько комментариев этой статьи0

Средний размер пенсий «новых» пенсионеров будет постепенно расти.

Через десять лет новые пенсионеры будут получать в среднем 6040 гривен пенсии.

Такой показатель заложен в прогнозных расчетах Минсоцполитики, подготовленных на основе макропрогноза Министерства экономического развития и торговли.

Прогноз среднего размера пенсии сделано с учетом пенсионной реформы, которую разработало правительство.

Предполагается, что после принятия законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий (№6614) средний размер пенсий новых пенсионеров будет постепенно расти и в 2018 году составит 2 454 гривен, в 2019 — 2 668 гривен, в 2020-м — 3 048 гривен.

В то же время показатель среднего размера пенсии уже существующих пенсионеров будет ниже, и в 2028 году составит 4 184 гривен.

В следующем году он прогнозируется на уровне 2 117 гривен, в 2019-м — 2 188 гривен, в 2020-м 2 284 гривен.

Как сообщалось ранее, по словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, с 2021 года начнется нормальный процесс индексации, что позволит избежать возврата разрыва между размером выплат новым пенсионерам и тем, кто выйдет на пенсию на год раньше.

Сегодня такие разрывы составляют разницу в размере пенсий в три и более раз.

Что касается индексации, то пенсионной реформой предусмотрено, что с 2021 индексация будет проводиться автоматически размером не меньше, чем 50% от уровня инфляции и чем 50% от уровня средней заработной платы.

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