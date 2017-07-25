Николаевцам рассказали, что нужно для получения электронной цифровой подписи

Для электронной сдачи отчетности и электронного документооборота необходима электронная цифровая подпись (далее — ЭЦП), которая может использоваться юридическими и физическими лицами как аналог собственноручной подписи для придания электронному документу юридической силы. Документы, подписанные ЭЦП, передаются через Интернет или локальную сеть в течение нескольких секунд. Сообщает "Николаевские Известия"

Для подписания электронного документа необходимо иметь личный ключ и усиленный сертификат. Электронная цифровая подпись — это электронный аналог собственноручной подписи или печати, который предназначен для наложения подписи на электронных документах. ЭЦП записывается клиенту на электронный носитель информации, пароль защиты личного ключа должен быть известен только владельцу сертификата ключа.

Усиленный сертификат открытого ключа — документ, выданный аккредитованным центром сертификации ключей, который удостоверяет действие и принадлежность открытого ключа подписчику. Сертификаты ключей распространяются в электронной форме и используются для идентификации личности подписчика.

Для получения услуг ЭЦП необходимо заполнить регистрационную карточку согласно образцу и оформить необходимые документы по списку, приведенному на официальном информационном ресурсе АЦСК ИСД ГФС acskidd.gov.ua (Раздел «Регистрация пользователей») и обратиться к любому представительству АЦСК ИСД ГФС по указанному на официальном информационном ресурсе адресу (раздел «Контакты») с оформленным надлежащим образом комплектом документов и электронными носителями информации (защищенные носители информации, CD / DVD-диски, флэш-накопители).

В случае возникновения вопросов вы можете отправить их на электронный адрес АЦСК ИСД ГФС inform@аcskidd.gov.ua, позвонить в Контакт-центр ГФС по телефону (044) 284-00-10 или обратиться в представительство в вашем регионе.

При этом важно знать, что усиленные сертификаты открытых ключей предоставляются исключительно в электронном виде путем их размещения на официальном информационном ресурсе АЦСК ИСД ГФС и формируются сроком действия до 2 лет. Генерация личных ключей подписчиков выполняется на носителе клиентов. Каждый личный ключ подписывающего записывается на отдельный носитель информации. В случае невозможности личного присутствия заявителя в АЦСК ИСД ГФС, он может быть представлен доверенным лицом.