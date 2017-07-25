Мусорный бизнес: как в Минэкологии «зарабатывают» на утилизации отходов в портах

25.07.17 09:32Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Утилизация отходов морских портов довольно выгодный бизнес, особенно, если имитировать видимость работы.

Чиновников Министерства экологии и природных ресурсов и менеджмент компании «Укрэкопром» и «Портпромсерсив» подозревают в злоупотребление служебным положением. Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства №420161600000001057 по ч.2 ст.364 УК , которое расследует прокуратура Одесской области.

Схема довольно проста: по версии следователей, Министерство экологии и природных ресурсов выдает лицензию «фирмам-пустышкам», которые реально не могут заниматься утилизацией отходов, но за их спинами стоят очень авторитетные люди; в свою очередь, компании показывают фиктивные операции и доход от «ничего» или же в договоренности с государственными заказчиками просто «делят» деньги налогоплательщиков.

В данном случае министерские лицензии на утилизацию опасных отходов получили «Укрэкопром» и «Портпромсервис». По данным правоохранителей, фирмы даже не имеют соответствующей материально-технической базы: производственных помещений, специальных мест хранения отходов, оборудования и квалифицированного персонала»

А недавно правоохранители выявили в селе Красносельское производственные корпуса, ангары и хозяйственные строения. Они не нашли там мощности НПК «Укрэкопром». У фирмы там была только печь для утилизации лишь органических отходов! Напротив, в соответствии с актами выполненных работ и договоров компании, она утилизирует все виды отходов, в т.ч. опасные.

Следствие установило, что представитель АМПУ с целью получения взяток в 2015-2016 годах заключил без тендера договора с НПК «Укрэкопром» по утилизации портовых отходов, чем нанес государству большие убытки. Интересно, что фирма привлекла к общей деятельности субподрядчиков «Портпромсервис» и «Спецэкоресурс».

В июне 2017 года прокуратура получила разрешение суда на внеплановую проверку производства и возможного загрязнения окружающей среды на производстве «Укрэкопрома» в Красносельском специалистами Госэкоинспекции Северо-Западного региона Черного моря. Также суд разрешил провести внеплановую проверку производства и возможного нарушения трудового законодательства специалистам ГУ Гоструда в Одесской области.

Откуда фирмы растут?

«Укрэкопром» получил лицензию от Госгорпромнадзора и бессрочные лицензии от Министерства экологии и «Укртрансбезопастности». В системе ProZorro компания участвовала в 103 торгах на сумму около 32 млн гривен, имея при этом штат около 10-15 сотрудников. При этом, самые большие заказы услуг «Укрэкопром» сделали филиалы ГП «Администрация морских портов Украины» и ГП «Морской торговый порт «Южный».

Собственниками «Укрэкопром» являются некие черновчанин Игорь Думбрава и одесситка Елена Нечитайло, а возглавляет ее Виталий Данкевич. Менеджеры неприметны, но «Укрэкопром» связана с другой по делу компанией «Спецэкоресурс» общим контактным номером (+380972513013).

Последней руководит Евгений Шмидт, который возглавляет компанию «Профэкосервис», занимающуюся утилизацией отходов.

Одним из учредителей «Спецэкоресурса» является Роман Акопджанян, который ранее входил в ревизионную комиссию ПАО «Измаилавтотранс», до сих пор входит в Наблюдательный совет ПАО «Севертранс». Эти компании находятся в орбите влияния одесского бизнесмена Сурена Сардаряна, которого называют давним другом семьи «регионалов-опоблоковцев» Вилкулов. Также Акопджаняну руководит ПАО «Белоцерковский автобусный парк», 99% акций которого в 2015 году находилось у кипрской офшорной фирме NEOMIR INVESTMENT LIMITED, а сейчас ее конечный собственник – «Севертранс».

Мы обратили внимание также на то, что ПАО «Белоцерковский автобусный парк» имеет общий телефон (+380456365412) с ООО «Белоцерковский автобусный парк», собственниками которого являются Валентин и Андрей Кулаги – родственники прокурора прокуратуры Одесской области Юрия Кулаги и прокурора Одесской местной прокуратуры №4 Ирины Кулаги. К слову, в 2015 году, Валентин Кулага даже баллотировался в депутаты Киевского облсовета и Белоцерковского горсовета от «УКРОПа».

Другими учредителями «Спецэкоресурса» являются Дмитрий и Кирилл Гайтаны. Дмитрий Гайтан вместе с гонкогской компанией BUSINESS CANON LIMITED владеют фирмой «Грин-порт Ильичевск», которая еще с начала 2000-х занималась очисткой территории Одесского морского порта. Дмитрий Гайтан также возглавлял мусоровывозящую одесскую компанию «Раф-плюс», которую связывали с народным депутатом от «БПП» Алексеем Гончаренко.

Министерство для министерских

Что касается фирмы «Портпромсервис», то она получила только лицензию Госгорпромнадзора и, тем не менее, это не помешало ей выиграть с 2015 года на тендерах на сумму более 24 млн гривен. Но уже на платформе публичных закупок ProZorro компания пробовала заработать в общем 4,2 млн гривен на восьми закупках, а реально заработала около 900 тыс. гривен.

В пул ее учредителей входят Александр Паламарчук, Олег Романов, Игорь Гриненко и Анна Самуйлова, а руководит фирмой Владимир Черный.

Александр Паламарчук также владеет вместе с Олесей Гайтан Научно-производственным предприятием «Экоресурс». Олеся Гайтан, вероятно, родственница Дмитрия и Кирилла Гайтанов из «Спецэкоресурса».

Владимир Черный, который руководит «Портпромсервис», является соучредителем Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей вместе с Борисом Эмельдешем и Александром Киндой. Последний на местных выборах в 2015 году был уполномоченным лицом партии мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам».

Игорь Гриненко, вероятно, ранее баллотировался в депутаты Измаильского горсовета от пророссийской партии «Родина». Также он ранее был соучредителем ООО «Сандейс» вместе с Вячеславом Бузаджи и Дианой Лукьянчук. Последняя является женой директора департамента экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов. Это именно то Министерство, служащих которого подозревают в злоупотреблении служебным положением при выдаче лицензий на обращение с опасными отходами фирмам-«пустышкам», в т.ч. и «Порпромсервис». Сейчас «Сандейс» принадлежит некой Карине Таибовой, а руководит компанией Анна Ильиных. Последняя также возглавляет компанию «ИТИС Флауерс кафе.КИ» одесских бизнесменов-рестораторов Артура и Эдуарда Бальжиков.

Как видно из всего вышеупомянутого в схеме задействовано много влиятельных людей и это только мы описали три фирмы, связанные с Одесской областью. Поэтому нужно уточнить, что в начале расследования правоохранители также подозревали представителей компаний «Конкорд», «Грин-Порт», «Панком-Юн», «Корпорация ЮКАС», «Ассорт», «Центр работы с отходами», «Укрпром Экопроект», «Кратор Интернешнл ТК», «АВК – Эколайт» и «Утильвторпром». Кроме этого, следователи узнали, что компания «Эко-Сервис», владеющая лицензией на обращение с опасными отходами в селе Шабо, работает с нарушением законодательства и возможно загрязняет окружающую среду. Но с февраля 2017 года в отношении этих компании не предпринимались какие-либо процессуальные действия.

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