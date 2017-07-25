В Україні сьогодні буде спекотно, на заході пройдуть дощі (карта)

25.07.17 10:23Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 25 липня, в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.

На сході практично без опадів, температура вдень до + 32°.

Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до + 33°.

На заході України у вівторок пройдуть дощі з грозами. Днем до + 30°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до + 32°.

У центрі України практично без опадів, температура вдень до + 31°.

Згідно з народним прогнозом, 25 липня - на Прокла. На святого Прокла - великі роси. На Прокла від роси намокла. На Прокла над лісом туман - до дощу.

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