11.07.17 15:223460
В Україні сьогодні буде спекотно, на заході пройдуть дощі (карта)
|25.07.17 10:23
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 25 липня, в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 25 липня, в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами.
На сході практично без опадів, температура вдень до + 32°.
Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до + 33°.
На заході України у вівторок пройдуть дощі з грозами. Днем до + 30°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до + 32°.
У центрі України практично без опадів, температура вдень до + 31°.
Згідно з народним прогнозом, 25 липня - на Прокла. На святого Прокла - великі роси. На Прокла від роси намокла. На Прокла над лісом туман - до дощу.