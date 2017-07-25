Украина обогнала страны ЕС по темпам роста цен

25.07.17 11:23Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Рост потребительских цен в Украине в первой половине 2017 выше уровня всех стран Европы и СНГ. Об этом заявил Сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул.

"Цены уже выше европейских, а зарплаты украинские. Например, у нас литр молока в среднем стоит 16,6 грн. Это дороже, чем в Эстонии, где зарплата выше в 2 раза (13,4 грн/литр, в Литве – 13,9 грн). Цена по данным Госстата для молока жирностью 2,5%. Даже летом (!), когда созревают фрукты и овощи, цены на них продолжают расти: только за последний месяц стоимость овощей выросла на 30-80%. С начала года говядина подорожала на 20,2% до боле 100 грн/кг, хлеб - на 12%. Растет цена на свинину, сало и птицу. Годовой рост потребительских цен в Украине в первой половине 2017 выше уровня всех стран Европы и СНГ – 15,6%", - написал А.Вилкул на своей странице в соцсети Facebook.

"В Европе рост цен на сельскохозяйственную продукцию удерживают за счет эффективной государственной поддержки производителей. В Украине этого нет. Более того, на социально значимые продукты отменили еще и государственное регулирование цен, которое хоть как-то помогало людям покупать еду. Опасность неконтролируемого роста цен – в рекордной инфляции. Деньги обесцениваются, покупательная способность падает, люди становятся еще беднее. Например, в мае минимальную пенсию повысили на 65 грн, а инфляция съела гораздо больше – стоимость минимальной продуктовой корзины выросла на 87 грн. В итоге, за первое полугодие 2017 инфляция достигла 8,1%. Для сравнения средний показатель инфляции в большинстве стран Европы составляет 1,8%", - отметил Вилкул.

Из-за неурожая, роста тарифов и цен на энергоносители инфляция по итогам года может подойти к 15%.

Чтобы скрыть эти реальные показатели, правительство изменило методику расчета Индекса потребительских цен (ИПЦ), сократив в потребительском наборе количество товаров и услуг с 335 до 328 позиций. В частности, из нового потребительского набора исключены курсы по подготовке к поступлению в вузы, школьные костюмы для мальчиков, платежи по вывозу бытовых отходов. Для сравнения, в Италии потребительская корзина включает 1148 позиций товаров и услуг, Венгрии — 906, Литве — 858, Чехии — 710, Словакии — 709, Великобритании — 650.

"Очевидно, что не над красотой статистики нужно работать! Нужно создавать нормальные условия для работы товаропроизводителей и обеспечивать им господдержку. Например, аграрии в ЕС получают дотации из бюджета около 500 евро/га, а в Украине их лишили льготного режима налогообложения", - подчеркнул оппозиционер.

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