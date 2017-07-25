Сквер "Университетский" стал уютнее

Сквер "Университетський" (им.Гмырева) постепенно приобретает ухоженный уютный вид. Третий год подряд текущими ремонтами территория возле Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского преображается. В прошлом году там появилось современное наружное освещение, а в этом году департамент ЖКХ заказал ремонт подпорных стенок и ступеней. Информирует 0512.юа

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Специалисты подрядной организации выполняют работу не только качественно, но и сами предложили дизайн нового обрамления. Следующим этапом планируется заменить плитку в центре сквера и скамейки на более современные.

"Но в бочке меда есть и ложка дегтя. Не успели установить 70 метров декоративной плиты и сверху уложить коньки, как появились люди, которые попытались снять новые материалы. А в воскресенье, 23 июля, неудачный водитель поставил машину возле одного из летних павильонов и не включил ручной тормоз – машина покатилась и ударилась о новый забор. Строители уже отремонтировали забор, но следы повреждений таки остались.", - говорится в сообщении.