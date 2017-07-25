НБУ будет торговать "плохими кредитами" Украины на рынке США

25.07.17 12:05Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Американские специализированные площадки First Financial Network (FFN, Оклахома-Сити) и The Debt Exchange, Inc. (DebtX, Делавэр) объявили о дебютных для них первичных продажах просроченных кредитов от имени Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Украины. Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"На начальном этапе состоится продажа пакета из 52 кредитов на общую сумму $170 млн (4,6 млрд грн)", – сообщила FFN, отмечая, что действует также от имени Нацбанка Украины. Согласно сообщению, предлагаемый через эту площадку пакет состоит из коммерческих кредитов, по которым не выполняются кредитные обязательства.

Кредиты из этого пакета обеспечены различными видами залога, включая большой действующий розничный продуктовый бизнес, завод по производству оборудования, компании по переработке сельхоз продукции, коммерческие объекты недвижимости, землю и другие активы.

FFN уточняет, что речь идет о продаже этого портфеля одним лотом, и добавляет, что затем ожидаются более крупные продажи. Площадка напоминает, что банковский сектор Украины находится в состоянии рецессии с 2014 года, более 90 банков ликвидировано, а общая сумма активов, по которым не выполняются кредитные обязательства, оценивается в пределах $28-38 млрд, в связи с чем международные финансовые компании помогают и поддерживают украинское правительство в работе с этими инициативами.

Согласно сообщению, информация, необходимая для проведения due diligence, будет доступна квалифицированным инвесторам через защищенный веб-сайт, а онлайн-торги назначены на 19 сентября 2017 года.

"От имени ФГВФЛ компания DebtX проводит закрытый аукцион стоимостью около 6,5 млрд грн ($240 млн) по кредитам, полученным от ликвидации нескольких банков", – сказано в объявлении на сайте другой площадки.

DebtX указывает, что материалы для due diligence будут доступны в ближайшее время, а предложения начнут приниматься в сентябре.

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