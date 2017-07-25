В Украину заходит крупный автобусный перевозчик из ЕС

25.07.17 16:12Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Ночные рейсы в Польшу и Чехию запустят уже с 27 июля.

Крупная европейская сеть международных автобусных перевозок FlixBus запускает прямые маршруты в Европу из Киева, Львова, Ровно и Житомира. Об этом сообщает delo.ua.

Ночные автобусы из Киева, Львова, Ровно и Житомира будут ездить в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно) уже с четверга, 27 июля. Дневные – с 10 августа. По словам вице-президента FlixBus в Восточной Европе Николая Войтюка, открытию рейсов способствовал спрос на путешествия в страны Европы из Украины.

"Новые маршруты FlixBus в Украину – это очередной шаг в сторону расширения FlixBus на территорию Восточной Европы. Принимая во внимание решение Европейского Союза о введении безвизового режима с Украиной, мы ожидаем рост спроса на путешествия в страны Европы из Украины. В наших дальнейших планах – проведение еще большего числа маршрутов FlixBus из Украины в Европу", – отметил он.

Компания FlixBus основана в Мюнхене в 2013 году. С 2015 года она начала активную работу на международном рынке. В настоящий момент предлагает самую широкую сеть междугородних автобусных сообщений в Европе, состоящую из 200 тысяч ежедневных рейсов по 1200 направлениям в 24 странах.

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